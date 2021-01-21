Пять видов лжи, которая уничтожает ваши отношения

В отношениях бывают разные ситуации, где-то партнер может что-то недоговорить или приукрасить, или прикрыться ложью во благо. Но стоит понимать, что далеко не вся ложь, пусть даже и с хорошими намерениями, идет на пользу отношениям. Психологи рассказали, о чем лучше не врать своей второй половинке.

о чем нельзя врать в отношениях (фото из открытых источников)

О ваших потребностях

Многие люди в отношениях пытаются подстроиться под партнера, забывая о своих потребностях и желаниях. Возможно, это допустимо в каких-то определенных ситуациях, но не в отношениях в целом. Не стоит притворяться, смеяться над глупыми шутками или умалчивать о своих чувствах, чтобы удержать партнера или не обидеть его. Отношения должны быть честными и открытыми, поэтому еще в начале нужно заявить о своих желаниях и обозначить границы своего внутреннего "я".

О ваших чувствах

Не бойтесь откровенно говорить со своим любимым человеком, ведь лучше выяснить все проблемы, чем ждать, пока накопившиеся обиды и недосказанности выплеснуться наружу, снося все на своем пути. Говорите о своих чувствах, тогда вам будет легче и вашему партнеру тоже.

О верности и преданности

Вопросы верности и преданности необходимо обсудить еще в начале отношений, потому что они могут отличаться. Например, ваш избранник не видит ничего плохого в невинном флирте или общении с бывшей подругой, а для вас это совершенно неприемлемо. Если это не выяснить сразу, то будет конфликт. Более того, не нужно ничего скрывать друг от друга, потому что это очень деликатная тема. Расставьте сразу все точки над "і".

О бывших партнерах

У каждого есть прошлое и не нужно его стыдиться. Не стоит врать партнеру о том, какие были у вас отношения раньше, почему они не сложились и т. д., ведь рано или поздно правда все равно раскроется. Но только после этого ваш избранник/избранница будут чувствовать себя обманутыми и это очень плохо повлияет на ваши дальнейшие отношения.

Детский вопрос

Тема будущего потомства также очень важна, поэтому отнеситесь к ней серьезно. Прежде, чем говорить с партнером о детях, определите вашу позицию: хотите вы детей сейчас или через 1-2 года, или не хотите их вообще. Потом аккуратно узнайте позицию своего избранника. Только не нужно врать и тратить время друг друга, если в этом вопросе вы не нашли компромисса. Ждать и надеяться, что со временем позиция вашего партнера поменяется — рисковый вариант.

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