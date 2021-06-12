Семь признаков того, что ваша работа разрушает ваши отношения

Людям важно поддерживать баланс во всем, в том числе между личной жизнью и работой. Но чем быстрее становится развитие мира вокруг нас, тем труднее проводить границы между этими двумя составляющими нашего бытия. Издание Times of India поделилось списком из семи признаков, которые могут указывать на то, что профессиональная занятость начала разрушать вашу семейную жизнь (или партнерство).

Работа может негативно влиять на семейные отношения. Фото из открытых источников

1. Вы избегаете реалий ваших отношений

Вы замечаете, как ваш партнер закатывает на вас глаза или даже отказывается от вас в спальне, но игнорируете эти сигналы и не решаете никаких проблем. Если это происходит, то вы не говорите правды о своих отношениях даже себе.

2. Вы отдаете приоритет работе, а не отношениям

Если вы постоянно отказываетесь проводить время со своим партнером (ходить в кино, встречаться с друзьями или как-то иначе организовывать совместный досуг), это впоследствии начнет давить и увеличит количество негативных эмоций. В конце концов, одним скандалом может и не обойтись.

3. Ваш партнер отчаянно жаждет перемен

Когда ваш партнер ставит вам ультиматумы или активно выражает свою обеспокоенность, это четкий сигнал о том, что ему не хватает вашего внимания. В основном люди не будут угрожать разорвать отношения, пока не достигнут точки перелома и уже не смогут с этим справиться.

4. Вам не о чем поговорить с ними, кроме работы

Если вам буквально не о чем поговорить со своим партнером, кроме работы, то это плохой признак. Проанализируйте ваши разговоры: в случае, если вы постоянно рассказываете о коллегах или офисных проектах, есть вероятность, что у вас проблемы с разграничением работы и личной жизни.

5. Вы больше спорите с партнером

Если вы "несете" стресс из офиса домой, то можете стать более раздражительным и, наконец, выплеснуть эти эмоции на своего партнера. При чем в тех вопросах или темах, которые раньше бы никогда не стали конфликтными. Найдите время овладеть свой стресс, дабы не жертвовать своими отношениями.

6. Работа влияет на вашу энергию и отношения

После чрезвычайно напряженного рабочего дня есть большая вероятность, что у вас останется очень мало энергии. Когда вы работаете в негативной среде, где ваш начальник плохо обращается с вами, а ваши коллеги токсичны, вы остаетесь истощенными и отрицательными. Со временем это становится частью вашей привычного поведения.

7. Вам не хочется общаться

Если вы начинаете чувствовать, что ваш ум находится в каком-то далеком месте, это вовсе не хороший знак. Если вы заняты работой, то вернувшись домой в будни или даже на выходных, вы можете абстрагироваться обычной социальной деятельности со своим партнером. Это также негативно влияет на отношения.

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