Ученые назвали 5 видов отношений кота с хозяином: проверьте, какие у вас

Ученые из университета Линкольна опросили почти четыре тысячи владельцев кошек. Это позволило выделить целых пять видов взаимоотношений людей и их питомцев: открытые, отчуждены, эпизодические, дружба и созависимость. Они отличаются степенью привязанности хозяев и котов друг к другу, пишет N+1. Пройдемся подробнее по каждому из видов отношений.

Кошка (фото из открытых источников)

Открытые отношения

Кошкам в таких отношениях хозяин не особо нужен, они даже пытаются его избегать. Вряд ли будут садиться к нему на колени или лизать лицо. Воспитанники свободны в передвижениях и хорошо ладят с другими людьми. Для хозяина кошка — тоже не центр мира. Он вкладывает умеренные усилия в развитие эмоциональной связи с животным.

Отчужденные отношения

Хозяин практически не вкладывается в отношения с кошкой. Для него она не член семьи. Она отвечает ему равнодушием и гуляет сама по себе. Другие люди ей тоже безразличны.

Эпизодические отношения

Отличаются от отчужденных отношений тем, что в целом кошка общительна. Она любит быть вне дома, может пропадать на несколько дней или ходить в гости к соседям.

Дружба

Хозяин уделяет кошке максимум своих душевных сил и времени. А ей — нравится быть рядом с ним. При этом поведение питомца не ограничивается, у него есть определенная свобода. Рядом со своим человеком кошка проводит ограниченное количество времени. Например, она идет гулять на улицу, когда он едет на работу.

Созависимость

Хозяин обожает кошку, и ей это нравится. Этот тип отношений отличается от дружбы тем, что человек и воспитанник проводят вместе больше времени. При этом кошка никуда не выходит из дома или квартиры. Животное может плохо жить с другими людьми и прятаться, если кто-то приходит в гости. Часто такие отношения возникают между кошкой и одиноким человеком.

Дружба и созависимость — самые распространенные формы отношений людей и кошек. Ученые отметили, что в опросе участвовали только жители Великобритании, в основном женщины. Поэтому в других частях планеты могут быть другие виды взаимоотношений.

Как сообщали ранее времена года играют огромную роль в жизни животных. Именно в весенний период наши питомцы, особенно кошки, подчиняются природе и начинают искать партнера. Если любимец постоянно находится дома и не имеет возможности контактировать с другими животными — начинаются вопли, мечение территории и странное поведение.

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