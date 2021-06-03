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Почему иногда нужно отдыхать друг от друга в отношениях

Психологи рассказали, почему в отношениях важно личное пространство и почему в отдыхе друг от друга нет ничего страшного

сегодня, 13:20
Автор:

Светлана Шкурупий

Чтобы отношения приносили радость и комфорт, над ними необходимо постоянно работать. Но это не значит, что влюбленные должны проводить 24 часа в сутки вместе, наоборот, нужно научиться отдыхать друг от друга. И в этом есть масса преимуществ.

Почему иногда нужно отдыхать друг от друга в отношениях

отдых друг от друга в отношениях (фото из открытых источников)

Важно ценить проведенное время вместе, но передышки тоже не помешают. Психологи говорят, что они помогают посмотреть на своего партнера по-новому. Самые страстные и приятные встречи и свидания бывают после долгой разлуки. Неправда ли? Нужно периодически исчезать из поля зрения друг друга, чтобы соскучиться и с нетерпением ждать встречи, тем самым поддерживая огонь и страсть в ваших отношениях. 

Кроме этого, передышки укрепляют уровень доверия. Не нужно запрещать своему мужчине или женщине встречаться с друзьями или выезжать с ними на природу, боясь, что произойдет измена. Не нужно выискивать проблему там, где ее нет. Покажите партнеру, что вы уверены в себе и его чувствах к вам. 

Психологи также говорят, что отдых друг от друга помогает отвлекаться от отношений, заниматься саморазвитием. Не нужно по пятам ходить за любимым человеком, ведь так можно быстро надоесть друг другу. Запишитесь на интересные курсы, заводите полезные знакомства, встречайтесь с друзьями и коллегами. 

Напомним, что семейный психолог Андрей Николаев рассказал, что есть несколько шагов, которые помогают "перезапустить" отношения. Какие именно, узнайте в нашем материале.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в отношениях бывают разные ситуации, где-то партнер может что-то недоговорить или приукрасить, или прикрыться ложью во благо. Но стоит понимать, что далеко не вся ложь, пусть даже и с хорошими намерениями, идет на пользу отношениям. Психологи рассказали, о чем лучше не врать своей второй половинке.


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Источник: https://flytothesky.ru/pochemu-nuzhno-inogda-otdyxat-drug-ot-druga/
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