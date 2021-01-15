Пять развенчанных мифов о супружеской жизни

Брак — слово, пугающее людей не одного поколения. И все же многие стремятся узаконить отношения по различным причинам. Есть ли жизнь после брака? Определенно, есть. И довольно-таки интересная и размеренная. Сегодня мы расскажем о пяти самых популярных, но уже развенчанных мифах о супружеской жизни.

Супружескую жизнь лучше строить без веры в мифы. Фото из открытых источников

1. Первая брачная ночь будет веселой

Несомненно, многие пары ждут брачной ночи, мечтая об удовольствие, которое получат. В реальности же большинство просто засыпает, только попав в постель. Свадьбы довольно выматывают, так что после длительного дня и множества впечатлений люди скорее всего откажутся от секса.

2. Ваш партнер будет обо всем знать

Почему-то некоторым людям кажется, что узаконенные отношения автоматом предоставляют партнеру список всех ваших "хотелок" и предпочтений. Увы, это не так. Нужно время, чтобы привыкнуть к друг другу. А если речь о сексуальных предпочтениях, то кроме времени еще понадобятся настоящая близость и понимание.

3. Вам хватит времени

Многие люди убеждены: вот поженимся и нам будет хватать времени друг на друга. Что же, это возможно. Но очень тяжело. Брак все равно накладывает некоторые дополнительные обязательства плюс никто не отменял работу. Так что над поиском времени для партнера придется "попотеть" (хотя это того стоит).

4. Секс станет скучным

Один из самых популярных мифов о супружеской жизни. Почему-то значительная часть людей уверены: в браке секс превращается в привычку. Но ведь это зависит лишь от вас и вашего партнера. Найдите способы всегда нравиться друг другу и быть желанными — никаких проблем с сексуальной жизнью не обнаружите.

5. Супружеские пары не занимаются самоудовлетворением

Упс, один из слишком интимных мифов, и тоже развенчан. Разумеется, после вступления брак секс зачастую случается у людей чаще — ведь они съезжаются и постоянно вместе. Но это не значит, что вы или ваш партнер полностью откажетесь от мастурбации. Иногда самоудовлетворение даже можно сделать частью сексуальных игр. А вдруг кому-то нравится наблюдать?

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