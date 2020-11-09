Сколько времени нужно, чтобы стать счастливым в браке: научное исследование

Специалисты из из Государственного университета штата Пенсильвания и Университета Бригама Янга решили выяснить, сколько времени потребуется человеку, прежде чем он будет чувствовать себя счастливым в браке. Для этого они провели не одно детальное исследование, а также пригласили поучаствовать в эксперименте 2034 тысячи семейных пар.

Сколько времени нужно, чтобы стать счастливым в браке. Фото: unsplash

Известно, что средний возраст женщин – 35 лет, а мужчин – 37 лет. Участникам было предложено заполнить специальные анкеты, в которых они давали честные ответы о своей личной жизни и том, что их в ней не устраивает.

Результаты этого эксперимента наглядно продемонстрировали, что если первые 20 лет брака их удовлетворенность снижалась, то следующие года совместной жизни с партнером приносили им намного больше удовольствия.

"Несмотря на то что развод в наши дни явление популярное, многие пары все-таки живут друг с другом всю жизнь. И если мы посмотрим на эти отношения в длительной перспективе, то увидим, что уровень счастья и качество общения остается высоким, а разногласий все меньше", — резюмировали ученые.

Также они добавили, что чем больше времени люди проводят вместе, тем сильнее они начинают ценить друг друга и доверять своему партнеру.

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