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Главная Новости Досуг отношения Сколько времени нужно, чтобы стать счастливым в браке: научное исследование
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Сколько времени нужно, чтобы стать счастливым в браке: научное исследование

Через сколько лет человек наконец обретет счастье в браке?

сегодня, 17:51
Автор:

Любовь Блажко

Специалисты из из Государственного университета штата Пенсильвания и Университета Бригама Янга решили выяснить, сколько времени потребуется человеку, прежде чем он будет чувствовать себя счастливым в браке. Для этого они провели не одно детальное исследование, а также пригласили поучаствовать в эксперименте 2034 тысячи семейных пар.

Сколько времени нужно, чтобы стать счастливым в браке: научное исследование

Сколько времени нужно, чтобы стать счастливым в браке. Фото: unsplash

Известно, что средний возраст женщин – 35 лет, а мужчин – 37 лет. Участникам было предложено заполнить специальные анкеты, в которых они давали честные ответы о своей личной жизни и том, что их в ней не устраивает.

Результаты этого эксперимента наглядно продемонстрировали, что если первые 20 лет брака их удовлетворенность снижалась, то следующие года совместной жизни с партнером приносили им намного больше удовольствия. 

"Несмотря на то что развод в наши дни явление популярное, многие пары все-таки живут друг с другом всю жизнь. И если мы посмотрим на эти отношения в длительной перспективе, то увидим, что уровень счастья и качество общения остается высоким, а разногласий все меньше", — резюмировали ученые.

Также они добавили, что чем больше времени люди проводят вместе, тем сильнее они начинают ценить друг друга и доверять своему партнеру. 

Напомним, может ли рождение ребенка спасти брак. Все мы хоть раз слышали фразу "Ребенок спасет брак", но так ли это на самом деле? Психолог Ольга Перекопайко поделилась, может ли появление младенца позитивно отразиться на супружеской жизни. 


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Источник: https://www.unian.net/health/intimacy/semya-cherez-skolko-vremeni-chelovek-stanet-schastlivym-v-brake-11212265.html?_ga=2.1859377.1878255840.1604935081-1234091094.1591869292
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