Психолог рассказал, как сделать «перезагрузку» отношений

Рано или поздно в отношениях наступает кризис, когда вам скучно проводить время вместе, страсть постепенно пропадает и вы больше не ощущаете удовлетворения и счастья. Семейный психолог Андрей Николаев рассказал, что нужно сделать в таких случаях, чтобы сохранить отношения.

Как перезагрузить свои отношения / фото: Getty Images

На своей странице в Instagram эксперт рассказал, что есть несколько шагов, которые помогают "перезапустить" отношения:

Шаг 1️⃣.

Избавление от прошлого. Для движения вперед вам потребуется избавиться от накопившихся обид и претензий. Особенно это важно, если вы вместе с партнером уже более 7 лет, ведь каждые 7 лет у каждого человека происходит перезагрузка личности, переосмысление ценностей. Вам предстоит узнать друг друга получше. Приготовьтесь прощать друг друга, используйте юмор, чтобы пройти этот этап наименее болезненно.

Шаг 2️⃣.

Поставьте общие цели — они станут прочным фундаментом для вашей новой счастливой совместной жизни. Поделитесь своими мечтами, наметьте план по их совместной реализации. Приступайте к его выполнению вместе.

Шаг 3️⃣.

Отыщите то, что вы любите в партнере. Это может стать отличной темой для ваших романтических вечеров. Обсуждайте достоинства друг друга, поделитесь, что вас привлекает больше всего, за что вы цените партнера. Сосредоточьтесь на том, что уже есть в ваших отношениях и укрепляйте эти сильные стороны вашей пары.

Шаг 4️⃣.

Изучите потребности каждого из вас. Чего хочет партнер? О чем боится попросить? Настройтесь на откровенность, и выясните эти тонкие моменты. Затем дайте то, чего хочет партнер, а он, в свою очередь, должен ответить тем же. Так вы учитесь не только брать, но и отдавать. А наградой вас становятся прочные гармоничные отношения.

Шаг 5️⃣.

Запланируйте и организуйте романтические свидания. Очень важно вырываться из привычного быта, проводить время в непривычной обстановке. Это обостряет чувства и усиливает вашу связь.

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