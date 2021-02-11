"Не дарите это никогда": названы худшие подарки на День святого Валентина

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Мокрик Анастасия
Близится самый романтичный день в году – 14 февраля, в который влюбленные
пары отмечают День святого Валентина. Конечно же, не обойтись в этот праздник и
без подарков. Однако некоторые сюрпризы от вторых половинок бывают порой
шокирующими. В этой статье мы расскажем
вам именно о таких случаях.
Худшие подарки на День влюбленных - фото: из открытых источников
Итак, люди со всего мира рассказали о том, какие им и их знакомым
доводилось дарить, или получать подарки на День святого Валентина. Все эти
презенты, мягко говоря, необычные, и дарить такие не стоит.
Американка
рассказала, что приготовила для своего мужа необычный, по её мнению, подарок –
картошку из супермаркета в форме сердца. Девушка приберегла её до праздника в
доме. После того как коробка с подарком была вручена супругу, он открыл её и
увидел бесформенную картошку черного цвета, из которой вытекала жидкость.
Вторую историю рассказал парень, чья девушка на День всех влюбленных сделала ему крайне ужасный подарок. Он начал встречаться с ней незадолго до самого праздника. В день святого Валентина она вручила ему коробку с конфетами и открытку. В ней девушка изливала душу своему бывшему парню, говоря о том, как много она все еще думает о нем и любит его. Очевидно, она сделала два подарочных пакета: один для своего парня, и один для бывшего, и перепутала их.
Еще об одном "незабываемом"
сюрпризе рассказала девушка, чей папа сделал "подарок" своей жене на День
святого Валентина. В тот период она сидела на диете и избегала продуктов, от
которых можно поправиться. Однако глава семейства решил проявить креативность и подарил
коробку конфет без сахара и весы. "Моя
мама тогда проплакала весь день", — отметила девушка.
Следующие две
истории были от парней, которые очень хотели порадовать своих вторых половинок,
но что-то пошло не так. Один из них рассказал, что заказал цветы для своей
девушки. Курьер привез их и оставил возле входной двери. Но забрать их так и не
удалось, так как их кто-то украл.
А вторая история о сладостях, которые должны были стать сюрпризом для девушки. Так, парень купил на заправке любимые маффины своей половинки. Но после того, как он их торжественно вручил, девушка открыла коробку и увидела, что одним из кексов кто-то полакомился, откусив кусок.
Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям об идеях самых необычных подарков ко Дню всех Влюбленных, а также о семи смертных грехах брака.
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