logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 11.02.2021

BTC/USD

47838.02

ETH/USD

1791.31

LTC/USD

190.20

НБУ 11.02.2021

USD/UAH

28.00

EUR/UAH

33.95

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
piar

PRиобщайся
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Досуг отношения "Не дарите это никогда": названы худшие подарки на День святого Валентина
commentss НОВОСТИ Все новости

"Не дарите это никогда": названы худшие подарки на День святого Валентина

Забавные истории о том, как подарки могут испортить праздник

сегодня, 15:12
Автор:

Мокрик Анастасия

Близится самый романтичный день в году – 14 февраля, в который влюбленные пары отмечают День святого Валентина. Конечно же, не обойтись в этот праздник и без подарков. Однако некоторые сюрпризы от вторых половинок бывают порой шокирующими.  В этой статье мы расскажем вам именно о таких случаях.

"Не дарите это никогда": названы худшие подарки на День святого Валентина

Худшие подарки на День влюбленных - фото: из открытых источников

Итак, люди со всего мира рассказали о том, какие им и их знакомым доводилось дарить, или получать подарки на День святого Валентина. Все эти презенты, мягко говоря, необычные, и дарить такие  не стоит.

Американка рассказала, что приготовила для своего мужа необычный, по её мнению, подарок – картошку из супермаркета в форме сердца. Девушка приберегла её до праздника в доме. После того как коробка с подарком была вручена супругу, он открыл её и увидел бесформенную картошку черного цвета, из которой вытекала жидкость.

Вторую историю рассказал парень, чья девушка  на День всех влюбленных сделала ему крайне ужасный подарок. Он начал встречаться с ней незадолго до самого праздника. В день святого Валентина она вручила ему коробку с конфетами и открытку. В ней девушка изливала душу своему бывшему парню, говоря о том, как много она все еще думает о нем и любит его. Очевидно, она сделала два подарочных пакета: один для своего парня, и один для бывшего, и перепутала их.

Еще об одном "незабываемом" сюрпризе рассказала девушка, чей папа сделал "подарок" своей жене на День святого Валентина. В тот период она сидела на диете и избегала продуктов, от которых можно поправиться. Однако глава семейства решил проявить креативность и подарил коробку конфет  без сахара и весы. "Моя мама тогда проплакала весь день", — отметила девушка.

Следующие две истории были от парней, которые очень хотели порадовать своих вторых половинок, но что-то пошло не так. Один из них рассказал, что заказал цветы для своей девушки. Курьер привез их и оставил возле входной двери. Но забрать их так и не удалось, так как их кто-то украл.

А вторая история о сладостях, которые должны были стать сюрпризом для девушки. Так, парень купил на заправке любимые маффины своей половинки. Но после того, как он их торжественно вручил, девушка открыла коробку и увидела, что одним из кексов кто-то полакомился, откусив кусок. 

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям об идеях самых необычных подарков ко Дню всех Влюбленных, а также о семи смертных грехах брака


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://people.com/music/justin-bieber-performing-journals-valentines-day-tiktok-concert/
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ