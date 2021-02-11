"Не дарите это никогда": названы худшие подарки на День святого Валентина

Близится самый романтичный день в году – 14 февраля, в который влюбленные пары отмечают День святого Валентина. Конечно же, не обойтись в этот праздник и без подарков. Однако некоторые сюрпризы от вторых половинок бывают порой шокирующими. В этой статье мы расскажем вам именно о таких случаях.

Худшие подарки на День влюбленных - фото: из открытых источников

Итак, люди со всего мира рассказали о том, какие им и их знакомым доводилось дарить, или получать подарки на День святого Валентина. Все эти презенты, мягко говоря, необычные, и дарить такие не стоит.

Американка рассказала, что приготовила для своего мужа необычный, по её мнению, подарок – картошку из супермаркета в форме сердца. Девушка приберегла её до праздника в доме. После того как коробка с подарком была вручена супругу, он открыл её и увидел бесформенную картошку черного цвета, из которой вытекала жидкость.

Вторую историю рассказал парень, чья девушка на День всех влюбленных сделала ему крайне ужасный подарок. Он начал встречаться с ней незадолго до самого праздника. В день святого Валентина она вручила ему коробку с конфетами и открытку. В ней девушка изливала душу своему бывшему парню, говоря о том, как много она все еще думает о нем и любит его. Очевидно, она сделала два подарочных пакета: один для своего парня, и один для бывшего, и перепутала их.

Еще об одном "незабываемом" сюрпризе рассказала девушка, чей папа сделал "подарок" своей жене на День святого Валентина. В тот период она сидела на диете и избегала продуктов, от которых можно поправиться. Однако глава семейства решил проявить креативность и подарил коробку конфет без сахара и весы. "Моя мама тогда проплакала весь день", — отметила девушка.

Следующие две истории были от парней, которые очень хотели порадовать своих вторых половинок, но что-то пошло не так. Один из них рассказал, что заказал цветы для своей девушки. Курьер привез их и оставил возле входной двери. Но забрать их так и не удалось, так как их кто-то украл.

А вторая история о сладостях, которые должны были стать сюрпризом для девушки. Так, парень купил на заправке любимые маффины своей половинки. Но после того, как он их торжественно вручил, девушка открыла коробку и увидела, что одним из кексов кто-то полакомился, откусив кусок.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям об идеях самых необычных подарков ко Дню всех Влюбленных, а также о семи смертных грехах брака.

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