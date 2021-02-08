День святого Валентина: идеи необычных подарков

Близится День святого Валентина, а это значит, что уже пора выбирать подарки для своей второй половинки. Что же вручить в комплекте с милой валентинкой, чтобы это было оригинально и подарок не пылился после праздника на полке?

Что подарить второй половинке на день святого Валентина - фото: из открытых источников

Специально для тех, кто ломает голову каждый раз, когда дело касается подарков, а тем более на грядущий праздник своему партнеру, сайт "Комментарии" сделал подборку оригинальных сюрпризов ко Дню святого Валентина.

1. Коробка с уникальным наполнением

Подарок, сделанный своими руками, не сможет заменить ни один другой. Ведь в него вы можете поместить всё, что посчитаете нужным. В данном случае имеется ввиду коробка с сюрпризом. Для начала понадобится украсить саму коробку, а затем приступать к наполнению. Во внутрь можно положить различные сладости. Или же сладости вперемешку с чем-то (билеты в кино, игрушки, украшения, духи и т.д.). Будьте уверены, что такому подарку обрадуется абсолютно каждый, ведь вы вложили в его создание частичку себя.





2. Звезда с неба

Сразу отметим, что такой подарок стоит довольно не дешево. Однако если вы располагаете финансами и хотите необычный подарок для своей второй половины, можете подарить ей звезду с неба в прямом смысле слова. Забив в поиске "подарить звезду" вы сразу найдете нужные вам варианты. В итоге вы получите сувенирную папку, в которой будет описание, как найти ту самую звезду, принадлежащую вашей половинке.





3. Самое сумасшедшее желание

Да, несомненно, этот день посвящен романтике. Однако если ваша вторая половинка давно мечтает о чем-то необычном, к примеру: прыгнуть с парашютом, взобраться на высокую гору, и так далее, это очень удачный день, чтобы дать мечте сбыться. За это ваш партнер будет очень вам благодарен.





4. Ужин

Из года в год вариант романтического ужина на двоих остается в Топе любых самых крутых подарков на День влюбленных. Всё дело заключается в том, как его разнообразить, чтобы он не превратился в обычные повседневные посиделки за ужином. К примеру, пригласить партнера на ужин можно запиской или же другим любым необычным способом, чтобы создать интригу. На само празднование лучше приготовить те блюда, которых никогда не было на вашем столе, чтобы сделать этот вечер как можно необычнее.





5. Мастер-класс

У многих людей есть желания посетить различные мастер-классы, но из-за отсутствия времени или же нехватки финансов они часто отказывают себе в этом удовольствии. Подарочный сертификат на мастер-класс станет отличным подарков. Особенно, если вы сходите на него парой.





Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о трёх книгах об отношениях, которые стоит прочитать каждой. Также сайт информировал о вредных привычках, которые мешают нам достичь успеха.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!