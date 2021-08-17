Названы типы «токсичных» друзей, от которых лучше держаться подальше

Дружба является важной частью человеческой жизни. С приятелями всегда приятно разделить хорошие моменты и важно получить поддержку (и поддержать в ответ), когда произошло что-то страшное или болезненное. Однако не все дружеские отношения стоит поддерживать постоянно, ведь некоторые люди просто использует своих близких. О типах друзей, которые являются "токсичными", рассказали Times of India.

Некоторые друзья могут оказаться токсичными. Фото иллюстративное

1. "Пользователь"

Друзья такого типа, кажется, постоянно рядом: строят совместные планы, приглашают на вечеринки, но... Это все, пока не появится что-то другое, более интересное. Такие друзья или пытаются улучшить свой социальный статус, или ищут романтического партнера благодаря вам. Кроме того, они не хотят оставаться наедине в выходные, поэтому и зовут вас. Однако, как только вы выполнили свое предназначение, они исчезнут.

2. "Энергетический вампир"

Этот тип друзей всегда требует, чтобы вы их ожидали. По их мнению, вы обязаны бросать все свои дела, как только они позвонят. Однако, хотя своих друзей поддерживать важно, следует установить некоторые пределы. Потому что если вы этого не сделаете, такой друг только зря будет тратить ваши энергию и время.

3. "Негативер"

Такие друзья никогда не довольствуются тем, что имеют. В конце концов, они всегда жалуются и ноют о том, насколько несправедливый мир. Также подобные люди, как правило, имеют отрицательное мнение почти обо всем. Самое главное, что они направляют этот негатив и на вас. Еще они борются с ревностью и завистью и никогда не будут делать вам комплименты.

4. "Королева драмы"

Жизнь таких друзей (независимо от пола) похоже на мыльную оперу. Они почти ежедневно сталкиваются с разочарованиями, "разбитыми" сердцами и печалью. Это приводит к тому, что вы очень скоро станете человеком, который решает все их проблемы. Но есть вероятность, что подобный "печальный" образ жизни вполне устраивает людей, ведь драма — их все.

5. "Критик"

Он или она очень подлые и сосредоточены на контроле. Они часто озвучивают негативные комментарии о вас, выдавая их за "шутки". Вместо того, чтобы сосредотачиваться на этом, помните, что это — их способ улучшить самочувствие, пытаясь заставить других думать о вас хуже. Имейте в виду, что настоящие друзья никогда не унижают друг друга.

6. "Сплетница"

Именно они всегда распространяют слухи и вступают в заговоры. Они опасны, ведь если они говорят о других, то, скорее всего, они обсуждают и вас. Таким образом, ваши тайны не находятся в безопасности с таким типом друзей. Будьте очень осторожны, что вы им говорите.

7. "Бунтари"

Они "крутые", но, скорее всего, у вас возникнут проблемы. Из-за них или с ними. "Бунтари" настолько нестабильны и непредсказуемы, что из-за времени, проведенного с ними, можно почувствовать истощение. Кроме того, компания таких людей может буллить других.

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