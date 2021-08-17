Какие вопросы не стоит задавать любимому человеку

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Светлана Шкурупий
В каждой, даже самой гармоничной паре, рано или поздно возникают недоразумения и обиды, это так называемая притирка характеров. И часто отношения портят безобидные, на первый взгляд, вопросы, которые задаются любимому человеку. Что лучше не спрашивать?
Что не стоит спрашивать у любимого человека (фото из открытых источников)
Ты ничего не хочешь мне рассказать?
Очень часто можно услышать такой вопрос в отношениях, потому что это своего рода психологический прием. Человек, когда у него такое спрашивают, начинает теряться и вспоминать, в чем же он мог провиниться.
Между нами все серьезно?
За таким вопросом часто следует выяснение отношений, а зачем это делать, если вы чувствуете, что у вас все хорошо? Иногда человеку нужно время, чтобы понять, насколько серьезные его намерения и чувства, а такие вопросы могут его лишь оттолкнуть.
Ты меня любишь?
Казалось бы, что в этом вопросе нет ничего криминального. Но если задавать его регулярно, то смысл ответа начнет теряться. Не превращайте в рутине бесценные признания в любви.
Сколько у тебя было мужчин (женщин)?
Прежде чем задать такой вопрос любимому человеку, подумайте, действительно ли вы хотите знать ответ и что будете делать, когда узнаете эту информацию? Вы либо принимаете своего партнера со всем прошлым, либо нет. Таки вопросы никому не нравятся. Лучше сосредоточьте внимание на будущем, а не прошлом.
Кто для тебя дороже: я или твои подруги (друзья)?
Такой вопрос также часто поднимается в паре. Но не стоит ставить своего любимого человека перед выбором: либо вы, либо друзья. Заранее определите личные границы и правильно расставьте приоритеты в паре, чтобы друзья не мешали отношениям, а отношения — общению с друзьями.
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