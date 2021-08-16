Как определить, что вас в отношениях просто используют

В гармоничных отношениях происходит правильный энергетический обмен: оба партнера и берут, и отдают. Но бывают и другие ситуации, в которых кого-то просто используют. Как это определить?

Как понять, что партнер тебя использует (фото из открытых источников)

Партнер корит вас за прошлые ошибки

Всем людям свойственно ошибаться, но, когда ваш партнер постоянно напоминает вам о случаях, когда вы были неправы, с надеждой вызвать чувство вины — это чистая манипуляция. Если ваш партнер постоянно применяет этот прием, тогда знайте, что его целью является получить то, что ему нужно без оглядки на вас и ваши чувства.

Партнеру безразличны ваши увлечения

Если любимый человек не интересуется вашими увлечениями, тогда это тревожный звоночек, поскольку в здоровых отношениях интересы каждого из пары играют большое значение.

Партнер понижает вашу самооценку

Ваш партнер, наоборот, должен придавать вам веру и силы в себя, а не занижать самооценку. Если вы не помните, когда он перечислял ваши достоинства, а лишь делал акцент на негативных качествах, тогда стоит призадуматься.

Ваше "нет" не играет роли

Бывают случаи, когда отказы можно и нужно игнорировать. Но они единичны. Если ваше "нет" для партнера — пустой звук, а его действия больше напоминают насилие, тогда в этих отношениях нужно поставить точку.

Партнер навязывает "правильный выбор"

В отношениях, где два взрослых человека, не нужно пытаться никого переделывать и подстраивать "под себя". Если ваш партнер грешит навязыванием каких-то установок, задумайтесь. Возможно, вами искусно манипулируют.

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