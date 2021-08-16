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Как определить, что вас в отношениях просто используют

Психологи назвали пять признаков, которые помогут определить, что партнер в отношениях вас просто использует

16 августа 2021, 15:20
Автор:

Светлана Шкурупий

В гармоничных отношениях происходит правильный энергетический обмен: оба партнера и берут, и отдают. Но бывают и другие ситуации, в которых кого-то просто используют. Как это определить?

Как определить, что вас в отношениях просто используют

Как понять, что партнер тебя использует (фото из открытых источников)

Партнер корит вас за прошлые ошибки

Всем людям свойственно ошибаться, но, когда ваш партнер постоянно напоминает вам о случаях, когда вы были неправы, с надеждой вызвать чувство вины — это чистая манипуляция. Если ваш партнер постоянно применяет этот прием, тогда знайте, что его целью является получить то, что ему нужно без оглядки на вас и ваши чувства.

Партнеру безразличны ваши увлечения

Если любимый человек не интересуется вашими увлечениями, тогда это тревожный звоночек, поскольку в здоровых отношениях интересы каждого из пары играют большое значение.

Партнер понижает вашу самооценку

Ваш партнер, наоборот, должен придавать вам веру и силы в себя, а не занижать самооценку. Если вы не помните, когда он перечислял ваши достоинства, а лишь делал акцент на негативных качествах, тогда стоит призадуматься.

Ваше "нет" не играет роли

Бывают случаи, когда отказы можно и нужно игнорировать. Но они единичны. Если ваше "нет" для партнера — пустой звук, а его действия больше напоминают насилие, тогда в этих отношениях нужно поставить точку.  

Партнер навязывает "правильный выбор"

В отношениях, где два взрослых человека, не нужно пытаться никого переделывать и подстраивать "под себя". Если ваш партнер грешит навязыванием каких-то установок, задумайтесь. Возможно, вами искусно манипулируют.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, о чем чаще всего врут в отношениях. 


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Источник: https://elle.ua/otnosheniya/lubov-i-seks/kak-opredelit-chto-vas-ispolzuyut-v-otnosheniyah/
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