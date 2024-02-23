Настоящий мужчина: как его найти

Вопрос о том, кого можно назвать настоящим мужчиной настолько часто задают, что психологи даже вывели "формулу", которую можно применять, для определения этой самой "настоящести".

Настоящий мужчина

И так, одной из главной ее составляющих является ответственность. Такой мужчина берет на себя ответственность за свою жизнь. Он не винит обстоятельства, родителей, друзей, бизнес-партнеров в том, что у него что-то не получилось, нет работы или недостаточно денег. Настоящий мужчина знает, что все в его руках, и только он сам может изменить ситуацию.

Далее, говорят психологи, идет уверенность. Настоящий мужчина не оскорбляется на какие-то упреки, не доказывает каждому свою правоту, он просто знает, что все чем он занимается – правильно.

Очень важным качеством настоящего мужчины является здравый смысл. Он смотрит на мир реалистично, а не занимается пустыми мечтаниями, на все трудности реагирует спокойно и без проблем решает их.

Также у настоящего мужчины должно все хорошо быть с самооценкой. То есть он должен знать себе цену. Кроме того, ему должен быть присущ здоровый эгоизм.

Очень важным качеством настоящего мужчины, добавляют психологи, является и уважение к женщинам. Если он мыслит шаблонами по типу "все женщины изменяют" или "всех интересуют только деньги", значит, у него есть проблемы. В первую очередь с самим собой. Психологи не советуют женщинам связывать судьбу с таким мужчиной.

Кроме того, эксперты выделают такое качество, как верность. Это понятие намного шире, чем измена девушке. Настоящий мужчина всегда верен своим идеалам, он держит слово и не предаст друзей.

И еще, настоящий мужчина должен следить за собой. Он не будет требовать от своей женщины заниматься спортом и выглядеть, как с картинки, и при этом попивать пиво на диване, отращивая себе живот. Настоящий мужчина найдет время, чтобы сходить в спортзал и держать себя в форме.

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