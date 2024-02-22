Как выйти замуж и создать счастливую семью

Перед тем, как разбираться в вопросе "как выйти замуж", дайте себе честный ответ почему вы этого хотите. Это ваше желание, или просто надоели вопросы родственников о том, мол когда уже мы погуляем на свадьбе, ведь в твоем-то возрасте уже "неприлично ходить в девках". Или же вы просто хотите найти "кошелек", который "закроет" все ваши материальные трудности. Может, вам просто хочется детей и неважно, от кого, главное, чтобы малыш появился. При этом важно помнить, говорят психологи, если вы фанатически хотите замуж, то это мужчины ощущают буквально с первых минут разговора и бегут от таких дамочек.

Свадьба

Поэтому, если вы хотите выйти замуж, то, во-первых, забудьте о всех советах родственников и подстреканиях и просто расслабьтесь. Во-вторых, не нужно выходить на охоту, а просто получать удовольствие от общения и самое главное – быть собой.

Если вы все же приняли решения, что вам пора связать себя узами брака и получить заветное предложение, то приступайте к действиям. Принц к вашему окну не прискачет на белом коне. Нужно где-то бывать, вести общение. То есть, выходить из дома не только в магазин, а посещать разные мероприятия, где бывают другие люди, а не только родственники.

Если же вам кто-то приглянулся и вы вот прям уже планируете выйти за него замуж, подумайте, а тот ли он самый. Как говорят психологи, чтобы не просто выйти замуж, а создать крепкую семью у вас с партнером должны быть общие ценности и общие взгляды на жизнь. Также, ваши цели должны совпадать, и да, вы должны доверять друг другу и уважать. Кроме того, у вас должны быть похожие потребности в сексе – его количестве и качестве.

И еще один важный момент без которого не построить крепкую семью – это умение разговаривать друг с другом. Проговаривать проблемы и уметь не просто слушать, а слышать, что вам говорит вторая половинка.

Напомни, ранее портал "Комментарии" рассказывал, как стать лучшей женой для своего мужа.



