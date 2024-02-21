Лучшая жена: секреты семейной жизни

Казалось бы, что понятие "лучшая жена" — это что-то из средневековья. Но нет, очень многое зависит от женщины в вопросе семейной жизни. Умная жена, которая знает некоторые хитрости, сможет стать и лучшей женой для своего мужа и построить семейную жизнь так, чтобы все себя чувствовали комфортно и счастливо.

Семейная пара

Что должна делать хорошая жена

Традиционно считается, что хорошая жена должна проявлять заботу и сострадание. Она должна понимать, когда ее муж расстроен, и стараться сделать все для того, чтобы сделать его счастливым. При этом, хорошая жена всегда найдет время для своего мужа.

Но, правда в том, говорят психологи, что даже если жена готовит мужу завтраки, обеды и ужины, стирает и гладит его одежду, это еще ни о чем не свидетельствует. Это больше о маме для мужа, а не о жене. Эксперты считают, что хорошая жена, как бы не странно это звучало, должна ставить не только интересы своего мужа на первое место, а и свои – заниматься своими любимыми занятиями, развиваться, держать себя в форме. Если вы будете интересы себе и другим, вы будете интересны и своему мужу, и не как заменитель мамы, а как интересная женщина, которая выбрала именно его. И да, такой умной, красивой женщиной, у которой горят глаза – можно гордится.

И еще, говорят психологи, не нужно пытаться изменить своего мужа. Если вы категорически не можете мириться с какими-то его привычками или странностями, то даже не выходите замуж, ведь изменить его просто невозможно, уже не тот возраст. И да, вы не воспитатель в детском саду и не строгая училка, образ которой может привлечь только раз, и то во время каких-то сексуальных фантазий. Никому не нравится выслушивать постоянные упреки и нравоучения. То есть, если вы почему-то думаете, что можете полностью перевоспитать мужа, то забудьте об этом. Впрочем, хорошая жена все же может мотивировать мужчину измениться в некоторых вопросах. Но очень важно, чтобы это решение он принял сам.

Кроме того, хорошая жена всегда прямо говорит о своих желаниях, это очень хороший лайфхак, который помогает сохранить отношения. Помните, что рядом с вами живет не экстрасенс, он не умеет читать ваши мысли и догадываться о ваших желаниях. То есть, если чего-то хотите – скажите прямо, а не обижайтесь, что ваши мысли не прочитали.

Как стать самой лучшей женой

В этом вопросе все очень индивидуально. Впрочем, все же какие-то общие принципы существуют. Психологи считают, что хорошая жена всегда на стороне своего мужа, она его поддержит, успокоит и мотивирует. И да, она должна проявлять ласку, заботу и доброту, ведь каждому даже самому сильному-сильному хочется иногда какую-то минутку побыть слабым и любимым.

Мужчины очень ценят, когда их любят, уважают, заботятся о них и доверяют им. Ну и конечно, все должно быть хорошо в постели. Страсть нужно не просто хранить, а разжигать ее постоянно. Отказывать мужу в интиме – это не та уловка, которая позволит вам контролировать свою половинку, хорошие жены, так не делают.

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