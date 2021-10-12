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Какое слово способно разрушить любые отношения

Клинический психолог Натали Файнгуд-Голдберг отметила, что одно слово, если произносить его постоянно, может разрушить даже крепкие отношения

сегодня, 15:20
Автор:

Светлана Шкурупий

Гармоничные и счастливые отношения или брак — мечта каждого человека. Но, чтобы ее реализовать, оба партнера должны вкладываться и быть заинтересованы в том, чтобы союз был крепким. Большую роль в этом деле играет умение общаться друг с другом.

Какое слово способно разрушить любые отношения

Какое слово способно разрушить отношения / Фото: Shutterstock

Клинический психолог Натали Файнгуд-Голдберг говорит, что партнерам нужно научится слушать и слышать друг друга, а во время ссор — быть аккуратнее с высказываниями. Есть слово, которые лучше никогда не произносить, потому что оно ставит под удар любые отношения. Речь идет о слове "должен/должна". 

Специалист говорит, что проблематичность этого слова состоит в том, что оно похоже на тыканье пальцем. Оно побуждает все высказывания звучать в более претенциозном тоне и вызывает чувство нападения. Если в семье партнеры постоянно высказывают, что и кому "должен", то они начинаются закрываться и отдаляться друг от друга. 

Еще один эксперт по психологии Дарси Браун также говорит, что слово "должен" воспринимается второй половинкой как претензия, в духе: "Я знаю все лучше, тем ты". Это своего рода манипуляция. А когда отношения превращаются в состязания за власть или лидерство, но ничего хорошего ждать не стоит. 

Напомним, каждый человек хочет построить серьезные и доверительные отношения, но не у всех это получается. Эксперты говорят, что всему виной могут быть три, неожиданные на первый взгляд, проблемы. О чем речь?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, если ваш секс был очень страстным и возбуждающим, то некоторые действия, совершенные сразу после него, могут быстро развеять предыдущие впечатления. Эксперты рассказали, чего лучше не делать после занятий любовью, если не хотите испортить отношения с партнером. 


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Источник: https://storinka.com.ua/2021/10/psihologi-nazvali-slovo-kotoroe-sposobno-razrusit-lubye-otnosenia/
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