Какое слово способно разрушить любые отношения

Гармоничные и счастливые отношения или брак — мечта каждого человека. Но, чтобы ее реализовать, оба партнера должны вкладываться и быть заинтересованы в том, чтобы союз был крепким. Большую роль в этом деле играет умение общаться друг с другом.

Какое слово способно разрушить отношения / Фото: Shutterstock

Клинический психолог Натали Файнгуд-Голдберг говорит, что партнерам нужно научится слушать и слышать друг друга, а во время ссор — быть аккуратнее с высказываниями. Есть слово, которые лучше никогда не произносить, потому что оно ставит под удар любые отношения. Речь идет о слове "должен/должна".

Специалист говорит, что проблематичность этого слова состоит в том, что оно похоже на тыканье пальцем. Оно побуждает все высказывания звучать в более претенциозном тоне и вызывает чувство нападения. Если в семье партнеры постоянно высказывают, что и кому "должен", то они начинаются закрываться и отдаляться друг от друга.

Еще один эксперт по психологии Дарси Браун также говорит, что слово "должен" воспринимается второй половинкой как претензия, в духе: "Я знаю все лучше, тем ты". Это своего рода манипуляция. А когда отношения превращаются в состязания за власть или лидерство, но ничего хорошего ждать не стоит.

Напомним, каждый человек хочет построить серьезные и доверительные отношения, но не у всех это получается. Эксперты говорят, что всему виной могут быть три, неожиданные на первый взгляд, проблемы. О чем речь?

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