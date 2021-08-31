Что нельзя делать после секса, чтобы не испортить отношения

Если ваш секс был очень страстным и возбуждающим, то некоторые действия, совершенные сразу после него, могут быстро развеять предыдущие впечатления. Эксперты рассказали, чего лучше не делать после занятий любовью, если не хотите испортить отношения с партнером.

Что не стоит делать после секса (фото из открытых источников)

Сразу же одеваться

Если после секса вы хаотично начинаете натягивать на себя одежду, то это выглядит, во-первых, странно, а во-вторых, показывает, что вы стесняетесь своего тела и пытаетесь быстрее скрыть недостатки своей фигуры. Это удивит партнера, поскольку, если он занимался с вами любовью, значит его все устраивает.

Сразу же уснуть

Что мужчины, что девушки, сразу после секса могут отвернуться и заснуть. И это нормальная реакция организма на разрядку, однако, у партнера такие действия могут вызвать обиду и поселить в голове мысль, что кроме секса вам ничего не интересно.

Засесть за смартфон

Согласитесь, это выглядит довольно странно и непонятно, когда сразу после секса вторая половинка берет в руки телефон и начинает смотреть ленту в Instagram. Может сложиться впечатление, что секс ей не понравился и во время него она постоянно думала о том, что же новенького происходит в социальной сети.

Устроить допрос с пристрастием

Некоторые девушки сразу после интима начинают спрашивать партнера, все ли ему понравилось, хорошо ли она выглядела и т. д. И такое поведение может вызвать недоумение у мужчин и показать, что женщина не очень уверена в себе.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что каждая женщина должна получать удовольствие от секса и исследовать свое тело. Однако старые мифы, которые въелись в мозг некоторых женщин, мешают это делать.

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