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Что нельзя делать после секса, чтобы не испортить отношения

Психологи рассказали, что нельзя делать после занятий сексом, если не хотите испортить отношения

сегодня, 17:45
Автор:

Светлана Шкурупий

Если ваш секс был очень страстным и возбуждающим, то некоторые действия, совершенные сразу после него, могут быстро развеять предыдущие впечатления. Эксперты рассказали, чего лучше не делать после занятий любовью, если не хотите испортить отношения с партнером. 

Что нельзя делать после секса, чтобы не испортить отношения

Что не стоит делать после секса (фото из открытых источников)

Сразу же одеваться

Если после секса вы хаотично начинаете натягивать на себя одежду, то это выглядит, во-первых, странно, а во-вторых, показывает, что вы стесняетесь своего тела и пытаетесь быстрее скрыть недостатки своей фигуры. Это удивит партнера, поскольку, если он занимался с вами любовью, значит его все устраивает. 

Сразу же уснуть

Что мужчины, что девушки, сразу после секса могут отвернуться и заснуть. И это нормальная реакция организма на разрядку, однако, у партнера такие действия могут вызвать обиду и поселить в голове мысль, что кроме секса вам ничего не интересно. 

Засесть за смартфон

Согласитесь, это выглядит довольно странно и непонятно, когда сразу после секса вторая половинка берет в руки телефон и начинает смотреть ленту в Instagram. Может сложиться впечатление, что секс ей не понравился и во время него она постоянно думала о том, что же новенького происходит в социальной сети.

Устроить допрос с пристрастием

Некоторые девушки сразу после интима начинают спрашивать партнера, все ли ему понравилось, хорошо ли она выглядела и т. д.  И такое поведение  может вызвать недоумение у мужчин и показать, что женщина не очень уверена в себе. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что каждая женщина должна получать удовольствие от секса и исследовать свое тело. Однако старые мифы, которые въелись в мозг некоторых женщин, мешают это делать. 


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Источник: https://www.cosmo.com.ua/hudshie-oshibki-posle-seksa-kotorie-mogut-isportit-otnosheniya/
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