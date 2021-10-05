Какие три проблемы мешают вам построить отношения

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Светлана Шкурупий
Каждый человек хочет построить серьезные и доверительные отношения, но не у всех это получается. Эксперты говорят, что всему виной могут быть три, неожиданные на первый взгляд, проблемы. О чем речь?
Что мешает построить отношения / Фото: pexels
Синдром отличницы
Многие девушки страдают этим синдромом, ведь они во всем хотят достичь совершенства, в том числе и в отношениях. А как известно, идеальных отношений, как и людей, не бывает. Девушка с "синдромом отличницы" вечно хочет перевоспитать или переделать партнера, но вместо этого, нужно научиться принимать людей такими, какие они есть. Да, и перестать быть такой требовательной к себе и жизни.
Скептическое отношение к любви
Девушки, которые не верят в любовь и скептически относятся к проявлению романтических чувств, отпугивают мужчин. Даже самые дерзкие и сильные из них хотят чувствовать себя любимыми и нужными. Иногда девушке нужно самостоятельно проявлять инициативу и показывать, что она дорожит партнером и их отношениями.
Излишнее чувство юмора
Эксперты говорят, что излишнее чувство юмора может навредить, особенно, когда партнер пытается поговорить с вами на серьезную тему. Ведь, если вы начнете смеяться ему в лицо, это как минимум его обидит. Не всегда юмор бывает уместен.
Напомним, что профессор психологии Джон Готтман долгие годы изучал поведение супружеских пар, чтобы определить, что является главной причиной расставания и можно ли его предотвратить.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что многие женщины попадают в "токсичные" отношения, где мужчина всеми возможными методами манипулирует ими и проявляет свое неуважительное отношение. Но распознать абьюзера на начальном этапе могут не все. Психологи назвали несколько признаков, которые должны насторожить женщину.
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