logo

BTC/USD

41347.47

ETH/USD

3081.83

LTC/USD

134.10

USD/UAH

28.60

EUR/UAH

32.45

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг отношения Какие темы не стоит обсуждать с любимым мужчиной
commentss НОВОСТИ Все новости

Какие темы не стоит обсуждать с любимым мужчиной

Психологи перечислили темы, которые женщинам не стоит обсуждать с любимыми мужчинами, если не хотят их оттолкнуть

20 января 2022, 23:55
Автор:

Светлана Шкурупий
Поделитесь публикацией:

Несмотря на то, что в отношениях с партнером нужно быть честным и открытым, некоторые психологи считают, что есть темы, которые не стоит подымать с любимым человеком, чтобы не навредить союзу. Что лучше не обсуждать?

Какие темы не стоит обсуждать с любимым мужчиной

О чем не говорить с мужчиной (фото из открытых источников)

Прошлые отношения

Ни один мужчина не любит, когда его с кем-то сравнивают, особенно с бывшими бойфрендами. Чтобы не навредить отношениям, оставьте свое прошлое в прошлом и наслаждайтесь тем, что у вас есть сейчас.

Другие мужчины

Не провоцируйте своего молодого человека на ревность, говорят захватывающим голосом о своих знакомых, коллегам и обычных прохожих мужского пола. Сохраняйте нейтральный тон и не углубляйтесь в детали.

Проблемы со здоровьем

Если у вас есть какой-нибудь недуг, вы можете об этом сказать возлюбленному. Но вдаваться в подробности все же стоит на приеме у врача. Если мужчина мудрый, то будет заботиться о своей женщине, и ей не придется по несколько раз в день напоминать о своем неважном самочувствии.

Женские темы

Не стоит с мужчиной обсуждать своих подруг, их секреты и разные "женские штучки". Лучше разделите с ним какое-то увлечение, спросите, как прошел его день или удивите своими познаниями в сфере гаджетов, например, или футбола. Женщины, с которыми мужчинам интересно вести беседы, для них бесценны. 

Напомним, чтобы привлечь и удержать внимание женщины мало одной только внешности. Мужчине стоит знать, какие вещи способны оттолкнуть партнершу или сделать его менее привлекательным в ее глазах.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что одним женщинам делают подарки регулярно, без всякого повода, а другим приходится довольствоваться редкими знаками вниманиями и комплиментами. Почему же так? Как заставить мужчину дарить подарки?



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://storinka.com.ua/2019/06/5-vesej-kotorye-ne-stoit-obsuzdat-s-lubimym-muzcinoj/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!