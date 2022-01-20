Какие темы не стоит обсуждать с любимым мужчиной

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Светлана Шкурупий
Несмотря
на то, что в отношениях с партнером нужно быть честным и открытым, некоторые
психологи считают, что есть темы, которые не стоит подымать с любимым человеком,
чтобы не навредить союзу. Что лучше не обсуждать?
О чем не говорить с мужчиной (фото из открытых источников)
Прошлые отношения
Ни
один мужчина не любит, когда его с кем-то сравнивают, особенно с бывшими
бойфрендами. Чтобы не навредить отношениям, оставьте свое прошлое в прошлом и
наслаждайтесь тем, что у вас есть сейчас.
Другие мужчины
Не
провоцируйте своего молодого человека на ревность, говорят захватывающим
голосом о своих знакомых, коллегам и обычных прохожих мужского пола. Сохраняйте
нейтральный тон и не углубляйтесь в детали.
Проблемы со здоровьем
Если
у вас есть какой-нибудь недуг, вы можете об этом сказать возлюбленному. Но
вдаваться в подробности все же стоит на приеме у врача. Если мужчина мудрый, то будет заботиться о своей женщине, и ей не придется по несколько раз в день
напоминать о своем неважном самочувствии.
Женские темы
Не
стоит с мужчиной обсуждать своих подруг, их секреты и разные "женские
штучки". Лучше разделите с ним какое-то увлечение, спросите, как прошел
его день или удивите своими познаниями в сфере гаджетов, например, или футбола.
Женщины, с которыми мужчинам интересно вести беседы, для них бесценны.
Напомним,
чтобы привлечь и удержать
внимание женщины мало одной только внешности. Мужчине стоит знать, какие вещи способны оттолкнуть партнершу или сделать его менее привлекательным в ее
глазах.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что одним женщинам делают подарки регулярно, без всякого повода, а другим приходится довольствоваться редкими знаками вниманиями и комплиментами. Почему же так? Как заставить мужчину дарить подарки?
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