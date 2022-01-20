Какие темы не стоит обсуждать с любимым мужчиной

Несмотря на то, что в отношениях с партнером нужно быть честным и открытым, некоторые психологи считают, что есть темы, которые не стоит подымать с любимым человеком, чтобы не навредить союзу. Что лучше не обсуждать?

О чем не говорить с мужчиной (фото из открытых источников)

Прошлые отношения

Ни один мужчина не любит, когда его с кем-то сравнивают, особенно с бывшими бойфрендами. Чтобы не навредить отношениям, оставьте свое прошлое в прошлом и наслаждайтесь тем, что у вас есть сейчас.

Другие мужчины

Не провоцируйте своего молодого человека на ревность, говорят захватывающим голосом о своих знакомых, коллегам и обычных прохожих мужского пола. Сохраняйте нейтральный тон и не углубляйтесь в детали.

Проблемы со здоровьем

Если у вас есть какой-нибудь недуг, вы можете об этом сказать возлюбленному. Но вдаваться в подробности все же стоит на приеме у врача. Если мужчина мудрый, то будет заботиться о своей женщине, и ей не придется по несколько раз в день напоминать о своем неважном самочувствии.

Женские темы

Не стоит с мужчиной обсуждать своих подруг, их секреты и разные "женские штучки". Лучше разделите с ним какое-то увлечение, спросите, как прошел его день или удивите своими познаниями в сфере гаджетов, например, или футбола. Женщины, с которыми мужчинам интересно вести беседы, для них бесценны.

Напомним, чтобы привлечь и удержать внимание женщины мало одной только внешности. Мужчине стоит знать, какие вещи способны оттолкнуть партнершу или сделать его менее привлекательным в ее глазах.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что одним женщинам делают подарки регулярно, без всякого повода, а другим приходится довольствоваться редкими знаками вниманиями и комплиментами. Почему же так? Как заставить мужчину дарить подарки?





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