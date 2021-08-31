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Как сделать так, чтобы мужчина дарил вам подарки

Психологи рассказали, как нужно действовать женщине, чтобы мужчина начал дарить ей подарки и удивлять

сегодня, 22:20
Автор:

Светлана Шкурупий

Почему одним женщинам подарки делают без всякого повода, а другим приходится довольствоваться редкими букетами по праздничным датам? Выясняем, как мужчину заставить дарить подарки.

Как сделать так, чтобы мужчина дарил вам подарки

Как сделать так, чтобы мужчина дарил вам подарки (фото из открытых источников)

Цените всего его подарки и старания

Даже подаренные десять лет назад. Даже мелочи и безделушки. Если это украшение — надевайте его как можно чаще, в очередной раз похвалив выбор своего мужчины. Если это предметы домашнего обихода — пользуйтесь ими регулярно, изучайте их функции, восхищайтесь их удобством и качеством. Если это букет цветов — сфотографируйте его (вам кажется, что это глупо, но поверьте, мужчине будет приятно) и почаще напоминайте любимому, как долго подаренные розы не увядали. 

Советуйтесь с ним

Одна из причин, по которой мужчины не дарят подарков, — неуверенность в собственном вкусе. Почаще обращайтесь к любимому за советом, выбирая аромат, белье, украшения, одежду, джинсы. Нет-нет, по бутикам и торговым центрам его тащить за собой необязательно — такое испытание далеко не каждому мужчине по плечу. Достаточно как будто между прочим поинтересоваться мнением любимого, просматривая интернет-каталог или женский журнал.

Дарите подарки сами 

Дело здесь вовсе не в принципе "ты мне — я тебе", а в том, что, делая приятные сюрпризы для своего мужчины, вы способны создать настроение, которое заставит его делать подарки вам, — настроение интриги, игры, романтики. Особенно актуален этот совет для отношений со стажем, когда подарки уже кажутся чем-то необязательным и отжившим свое.

Откажитесь от манипуляций

Даже у самого щедрого и заботливого мужчины пропадет желание дарить вам что бы то ни было после откровенных манипуляций в духе "если ты меня любишь, купи мне шубу". В лучшем случае, устав от ваших навязчивых просьб, мужчина сдастся и купит то, на чем вы так настаиваете, — правда, это будет уже не подарок, а скорее откуп. В худшем — о подарках вам придется забыть.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, после каких фраз нужно расставаться с мужчиной.


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Источник: https://elle.ua/otnosheniya/lubov-i-seks/kak-sdelat-tak-chtobyi-mujchina-daril-vam-podarki/
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