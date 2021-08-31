Почему одним женщинам подарки делают без всякого повода, а другим приходится довольствоваться редкими букетами по праздничным датам? Выясняем, как мужчину заставить дарить подарки.

Как сделать так, чтобы мужчина дарил вам подарки (фото из открытых источников)

Цените всего его подарки и старания

Даже подаренные десять лет назад. Даже мелочи и безделушки. Если это украшение — надевайте его как можно чаще, в очередной раз похвалив выбор своего мужчины. Если это предметы домашнего обихода — пользуйтесь ими регулярно, изучайте их функции, восхищайтесь их удобством и качеством. Если это букет цветов — сфотографируйте его (вам кажется, что это глупо, но поверьте, мужчине будет приятно) и почаще напоминайте любимому, как долго подаренные розы не увядали.

Советуйтесь с ним

Одна из причин, по которой мужчины не дарят подарков, — неуверенность в собственном вкусе. Почаще обращайтесь к любимому за советом, выбирая аромат, белье, украшения, одежду, джинсы. Нет-нет, по бутикам и торговым центрам его тащить за собой необязательно — такое испытание далеко не каждому мужчине по плечу. Достаточно как будто между прочим поинтересоваться мнением любимого, просматривая интернет-каталог или женский журнал.

Дарите подарки сами

Дело здесь вовсе не в принципе "ты мне — я тебе", а в том, что, делая приятные сюрпризы для своего мужчины, вы способны создать настроение, которое заставит его делать подарки вам, — настроение интриги, игры, романтики. Особенно актуален этот совет для отношений со стажем, когда подарки уже кажутся чем-то необязательным и отжившим свое.

Откажитесь от манипуляций

Даже у самого щедрого и заботливого мужчины пропадет желание дарить вам что бы то ни было после откровенных манипуляций в духе "если ты меня любишь, купи мне шубу". В лучшем случае, устав от ваших навязчивых просьб, мужчина сдастся и купит то, на чем вы так настаиваете, — правда, это будет уже не подарок, а скорее откуп. В худшем — о подарках вам придется забыть.

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