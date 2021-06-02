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Какие мелочи могут улучшить ваш брак: список рекомендаций

Иногда нашему партнеру не хватает действительно малого: улыбки, объятий или же короткого разговора

сегодня, 19:41
Автор:

Вечканова Елена

Каждый человек, вступающий в брак, хочет, чтобы этот союз стал счастливым. Поэтому следует помнить, что на качество межличностных отношений часто влияют даже маленькие усилия и проявления заботы.

Какие мелочи могут улучшить ваш брак: список рекомендаций

Улучшить брак могут милые мелочи. Фото из открытых источников

Как сообщает издание Times of India, многие партнеры, решившие разойтись, жаловались на незначительные разногласия в семье.

Семейные психологи дают несколько рекомендаций касательно улучшения брака. И все дело — исключительно в мелочах!

1. Начните говорить вашему партнеру "пожалуйста" и "спасибо" за выполнение даже самых мелких просьб — это помогает возрастать чувству благодарности.

2. Не отказывайте своей половинке от помощи в любом из домашних дел. Даже если у вас давным-давно распределены обязанности, иногда небольшая помощь оказывается абсолютно незаменимой.

3. Обнимайтесь. Научно доказано, что объятия помогают успокаивать и утешать. А если же в таких эмоциях партнер не нуждается, просто обнимайте, потому что любите и цените. Прилив отличных эмоций гарантирован.

4. Когда просыпаетесь по утрам, ненадолго прижимайтесь к своему партнеру. Подобные утренние ритуалы являются одним из самых милых проявлений любви и заботы.

5. Напишите на клейких листочках "Я тебя люблю" и прикрепите в самых неожиданных местах, где их может обнаружить ваш партнер. Такие неожиданности способны вернуть обоих партнеров в ностальгические времена старшей школы с записками и взглядами украдкой.

6. Несмотря на то, что объяснения, почему вы любите своего избранника/избранницу, не нужны, можете их придумать. Серьезные или шутливые — на ваш выбор. Можно похвалить чье-то сердобольное сердце, а можно — самые пушистые ресницы или выразительные брови.

7. Целуйте вашего партнера хотя бы раз в день вне зависимости от своей занятости или усталости. Такое проявление эмоций сохранит огонь страсти в обоих.

8. Делитесь своей едой, чтобы вы не кушали. Особенно, если это десерт — сладкие продукты приносят в брак аромат любви и жизнерадостности.

9. Занимайтесь каким-то хобби, не привлекая к нему партнера. Во-первых, это позволяет вам сохранять независимость, во-вторых — дарит темы для разговора.

10. Делитесь неожиданными воспоминаниями из детства или студенческих лет.

11. Иногда не стесняйтесь показывать чувства на людях. Это не значит, что вы должны набрасываться на партнера с животной страстью. Иногда достаточно просто взять свою половинку за руку.

12. Говорите партнеру о том, что думаете о нем. Зачастую людям очень важно слышать, что на уме в их избранников.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, что существует семь смертных грехов брака.

Также на портале вы можете узнать о секрете счастливой семейной жизни президентской четы Байденов.


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Источник: https://timesofindia.indiatimes.com/life-style/relationships/love-sex/little-things-that-make-a-big-difference-in-marriage/articleshow/83165006.cms
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