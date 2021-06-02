Какие мелочи могут улучшить ваш брак: список рекомендаций

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Вечканова Елена
Каждый человек, вступающий в брак, хочет, чтобы этот союз стал счастливым. Поэтому следует помнить, что на качество межличностных отношений часто влияют даже маленькие усилия и проявления заботы.
Улучшить брак могут милые мелочи. Фото из открытых источников
Как сообщает издание Times of India, многие партнеры, решившие разойтись, жаловались на незначительные разногласия в семье.
Семейные
психологи дают несколько рекомендаций касательно улучшения брака. И все дело —
исключительно в мелочах!
1. Начните
говорить вашему партнеру "пожалуйста" и "спасибо" за выполнение даже самых
мелких просьб — это помогает возрастать чувству благодарности.
2. Не отказывайте
своей половинке от помощи в любом из домашних дел. Даже если у вас давным-давно
распределены обязанности, иногда небольшая помощь оказывается абсолютно
незаменимой.
3. Обнимайтесь. Научно
доказано, что объятия помогают успокаивать и утешать. А если же в таких эмоциях
партнер не нуждается, просто обнимайте, потому что любите и цените. Прилив
отличных эмоций гарантирован.
4. Когда просыпаетесь
по утрам, ненадолго прижимайтесь к своему партнеру. Подобные утренние ритуалы являются
одним из самых милых проявлений любви и заботы.
5. Напишите на клейких
листочках "Я тебя люблю" и прикрепите в самых неожиданных местах, где их может обнаружить
ваш партнер. Такие неожиданности способны вернуть обоих партнеров в
ностальгические времена старшей школы с записками и взглядами украдкой.
6. Несмотря на то,
что объяснения, почему вы любите своего избранника/избранницу, не нужны, можете
их придумать. Серьезные или шутливые — на ваш выбор. Можно похвалить чье-то
сердобольное сердце, а можно — самые пушистые ресницы или выразительные брови.
7. Целуйте вашего
партнера хотя бы раз в день вне зависимости от своей занятости или усталости. Такое
проявление эмоций сохранит огонь страсти в обоих.
8. Делитесь своей
едой, чтобы вы не кушали. Особенно, если это десерт — сладкие продукты приносят
в брак аромат любви и жизнерадостности.
9. Занимайтесь
каким-то хобби, не привлекая к нему партнера. Во-первых, это позволяет вам сохранять
независимость, во-вторых — дарит темы для разговора.
10. Делитесь
неожиданными воспоминаниями из детства или студенческих лет.
11. Иногда не
стесняйтесь показывать чувства на людях. Это не значит, что вы должны
набрасываться на партнера с животной страстью. Иногда достаточно просто взять
свою половинку за руку.
12. Говорите
партнеру о том, что думаете о нем. Зачастую людям очень важно слышать, что на уме в их избранников.
Напомним, ранее "Комментарии"
рассказывали, что существует семь смертных грехов брака.
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