Джо Байден раскрыл секрет своего счастливого брака

Новоизбранный президент 78-летний США Джо Байден вместе со своей супругой Джилл раскрыли секрет их долгого и счастливого брака. Об этом семейная пара рассказала в интервью для журнала People.

Байден рассказал о счастливых отношениях с супругой - фото: из открытых источников

В 1977 году Джо Байден потерял в автокатастрофе свою супругу и дочь. В тот момент он остался один с двумя сыновьями на руках. Спустя некоторое время после трагедии в его жизни появилась Джилл. Ей удалось буквально вернуть к жизни своего возлюбленного, который еще не отошел от случившегося.

"Джилл появилась в очень важный момент и снова объединила мою семью", — говорит Байден. "Она — клей, скрепивший всё".





Вскоре в их семье случилось радостное событие. В 1981 году супруги подарили сыновьям Байдена Хантеру и Бо младшую сестру Эшли. Трагедия пришла в их дом снова в 2015 году, когда Бо умер от рака мозга в возрасте 46 лет.

Стресс потери и жизнь в центре внимания общественности не разрушили семейную жизнь президента США. Он откровенно поделился с журналистами секретом успешных отношений с супругой. По его словам, в семье главное – это поддержка. Прожить счастливую и долгую семейную жизнь можно поддерживая друг друга постоянно и во всем.

Я знаю, что все говорят, что брак — это 50/50. Что ж, это неправда. Иногда нужно быть 70/30. Иногда, когда кто-то терпит неудачу, вмешивается другой, — отметил президент.

Первая леди от себя добавила, что они с супругом никогда не ругаются и не спорят. Хотя она признается, что сама не знает, как у них это получается. Джилл считает, что ей очень повезло с мужем. А он в свою очередь также считает о своей супруге. Стоит отметить, что Байдены вместе уже 43 года.

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