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Какие две фразы говорят друг другу счастливые пары

Французский психолог Камиль Рош рассказал, какие две фразы каждый день говорят друг другу счастливые пары

сегодня, 23:35
Автор:

Светлана Шкурупий

Каждый хочет состоять в гармоничных и счастливых отношениях, но не каждый прилагает усилия, чтобы этого достичь. Французский психолог Камиль Рош назвал две фразы, которые регулярно должны говорить друг другу влюбленные пары.

Какие две фразы говорят друг другу счастливые пары

Что должны говорить друг другу счастливые пары / Фото: Nathan McBride на Unsplash

Эксперт считает, что даже незамысловатые фразы могут стать ключом к гармонии в отношениях. Чаще всего конфликты и недопонимания возникают из-за дисбаланса: партнеры осыпают друг друга упреками, замалчивают обиды и совсем перестают говорить друг другу слова любви и оказывать поддержку.

Психологи говорит, что в повседневный диалог со второй половинкой необходимо добавить две фразы, чтобы оба стали счастливее, — это "Спасибо" и "Прости меня". Возможно, эти слова и кажутся простые, на первый взгляд, но они являются основой, способствующей честному и доброжелательному общению. Влюбленным нужно научиться просить прощения за причиненную обиду или боль, а также важно научиться благодарить партнера за все, что он делает. Эти фразы будут напоминать обоим, что отношения — не рутина, а нечто особенное. То, что вы рядом с любимым человеком, — огромное везение и счастье, не стоит об этом забывать.

Напомним, что счастье, успех и развитие человека зависит не только от его социального статуса, возможности и личных качеств, но еще и от психологических установок, которые он себе дает. Психолог Людмила Артемьева выделила фразу, которую стоит забыть в первую очередь, потому что она может преграждать наш путь к счастью.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие фразы могут испортить мнение о вас как о собеседнике и умном человеке. 


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Источник: https://www.elle.ru/otnosheniya/lubov-i-seks/dve-frazy-kotorye-schastlivye-pary-govoryat-drug-drugu-kazhdyi-den-id6822561/
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