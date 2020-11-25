Какая фраза мешает вам стать счастливее в жизни

Счастье, успех и развитие человека зависит не только от его социального статуса, возможности и личных качеств, но еще и от психологических установок, которые он себе дает. Психолог Людмила Артемьева выделила фразу, которую стоит забыть в первую очередь, потому что она может преграждать наш путь к счастью.

фото из открытых источников

Специалист отметила, что слова "Я не смогу" убивают веру в себя и заранее обрекают на провал в каком-нибудь деле, несмотря на то, что вы еще даже не приложили к нему усилий. Эта фраза перечеркивает любые попытки стать счастливее в жизни, ведь за счастье нужно бороться, к нему нужно стремиться, а как это сделать, если вы "не можете".

Психолог говорит, что эту фразу стоит заменить на: "У меня все получится" или "Я смогу это сделать". С такими психологическими установками ваша жизнь точно изменится к лучшему, потому что вы будете верить в свои силы, успех и идти до поставленной цели.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие фразы нельзя говорить мужчине, потому что они способны "убить" его любовь к вам.

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