Какая фраза мешает вам стать счастливее в жизни

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Светлана Шкурупий
Счастье,
успех и развитие человека зависит не только от его социального статуса,
возможности и личных качеств, но еще и от психологических установок, которые он
себе дает. Психолог Людмила Артемьева выделила фразу, которую стоит забыть в
первую очередь, потому что она может преграждать наш путь к счастью.
фото из открытых источников
Специалист
отметила, что слова "Я не смогу" убивают веру в себя и заранее обрекают на
провал в каком-нибудь деле, несмотря на то, что вы еще даже не приложили к нему
усилий. Эта фраза перечеркивает любые попытки стать счастливее в жизни, ведь за
счастье нужно бороться, к нему нужно стремиться, а как это сделать, если вы "не
можете".
Психолог
говорит, что эту фразу стоит заменить на: "У меня все получится" или "Я смогу
это сделать". С такими психологическими установками ваша жизнь точно изменится
к лучшему, потому что вы будете верить в свои силы, успех и идти до
поставленной цели.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие фразы нельзя говорить мужчине, потому что они способны "убить" его любовь к вам.
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