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Какая фраза мешает вам стать счастливее в жизни

От этой фразы нужно избавиться в первую очередь

сегодня, 13:30
Автор:

Светлана Шкурупий

Счастье, успех и развитие человека зависит не только от его социального статуса, возможности и личных качеств, но еще и от психологических установок, которые он себе дает. Психолог Людмила Артемьева выделила фразу, которую стоит забыть в первую очередь, потому что она может преграждать наш путь к счастью.

Какая фраза мешает вам стать счастливее в жизни

фото из открытых источников

Специалист отметила, что слова "Я не смогу" убивают веру в себя и заранее обрекают на провал в каком-нибудь деле, несмотря на то, что вы еще даже не приложили к нему усилий. Эта фраза перечеркивает любые попытки стать счастливее в жизни, ведь за счастье нужно бороться, к нему нужно стремиться, а как это сделать, если вы "не можете".

Психолог говорит, что эту фразу стоит заменить на: "У меня все получится" или "Я смогу это сделать". С такими психологическими установками ваша жизнь точно изменится к лучшему, потому что вы будете верить в свои силы, успех и идти до поставленной цели.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие фразы нельзя говорить мужчине, потому что они способны "убить" его любовь к вам.


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Источник: https://spb.aif.ru/society/people/zabudte_eti_slova_frazy_kotorye_meshayut_stat_schastlivym
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