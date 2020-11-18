9 фраз, которые могут испортить мнение о вас

Иногда бывает посреди разговора скажешь что-то, не задумываясь, а собеседник внезапно начинает неодобрительно на тебя смотреть. И вы целый день пытаетесь понять, в чем дело и что вы не так сказали.

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Дело в том, что в нашем языке есть много фраз-клише, которые мы говорим не замечая. Именно они портят мнение о нас как о собеседнике и умном человеке. Поэтому, стоит их запомнить, чтобы избегать в разговоре с кем-либо.

1. Ты выглядишь усталым / усталой

Уставшие люди выглядят не очень привлекательными, а такими никто не хочет быть. Поэтому эта фраза вызовет прямое раздражение. Замените эти слова другим клише: "С тобой все в порядке?". Так человек услышит не намек на то, что она плохо выглядит, а реальную заботу с вашей стороны.

2. Ты всегда, ты никогда

Не существует людей, которые "всегда" что-то делают, или "никогда" не делают. Это страшное обобщения. Этой фразой вы вешаете ярлык на человека, а это вряд ли кому-то понравится. Если этой фразой вы намекаете на то, что вам не нравится что-то в человеке, просто скажите это без всяких обобщений.

3. Я уже не первый раз говорю, что

Это намек на плохую память собеседника. К тому же люди не любят, когда им постоянно напоминают. Просто акцентируйте внимание на том, что вам важно, или в шутливой форме скажите, что вы хотите от человека.

4. Удачи

Казалось бы, совсем невинная фраза, но в действительности она не раскрывает того содержания, которое вы вмещаете. Скорее, собеседник сочтет эти слова за отцепку. Замените словами по приятнее: "Я знаю, ты справишься", "Я в тебя верю".

5. Как хочешь, как пожелаешь

Эта коварная фраза скрывает за собой равнодушие. Если человек спрашивает, значит ваше мнение действительно его интересует, а ваша необдуманная фраза — ранит. Если вы не знаете, что ответить, сообщите это откровенно, объясните несколькими предложениями.

6. По крайней мере я никогда

Эта фраза не просто неприятна, но и агрессивна. Она призвана переключить внимание на ошибки собеседника и снять с вас вину. Лучше признать свою вину сразу, а не начинать ссору из одной фразы.

7. Ого, ты так похудел / похудела

Сомнительный комплимент, который казалось бы, хочет услышать каждая женщина. Но подсознательно люди воспринимают эту фразу как скрытую критику. Скажите позитивно: "Ты выглядишь просто замечательно". Не акцентируйте внимание на прошлом, похвалите человека в настоящем.

8. Если честно, ты был очень хорош для нее

Не стоит утешать человека, который потерял вторую половинку, такими словами. Человек с этой фразы забирает факт того, что он выбрал недостойного партнера, а значит у него плохой вкус. Скажите "Ей же хуже!" и начните перечислять сильные стороны друга. Вот это покажет вашу настоящую поддержку.

9. Ты прекрасно выглядишь для своего возраста

Думаю, вы уже поняли, какая часть фразы больше всего не понравится собеседнику. Это клише можно отнести к антикомплиментам, ведь никто не хочет вспоминать о своем возрасте. Просто сообщите собеседнику, что он хороший, положительный или веселый.

Если искоренить эти лишние и неудачные фразы, можно заметить, что люди захотят общаться с вами больше.

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