Какая разница в возрасте между партнерами считается идеальной

Как говорится, любви все возрасты покорны. Но как долго удастся сохранить эту любовь и огонь страсти — зависит только от партнеров. И немалую роль в этом процессе играет именно разница в возрасте между мужчиной и женщиной.

Названа идеальная разница в возрасте для отношений / Фото: Pixabay

Американские ученые из Университета Атланты в ходе исследования выяснили, что чем больше эта разница, тем меньше у партнеров общих увлечений, интересов и тем для беседы. То есть, в таком случае, брак рискует быть недолгим. Согласно данным экспертов, пары с разницей в более 20 лет расстаются в 95% случаев, а вот с разницей в 10-20 лет вероятность расставания снижается до 39%. Кроме того, исследователи не обещают хорошего исхода отношениям в паре, где разница в возрасте достигает 5 лет — в 18% случаев они заканчиваются расставанием.

По словам ученых, самой идеальной в возрасте между мужчиной и женщиной является разница в 1 год, при чем желательно, чтобы старше был мужчина. Шансы, что такой союз распадется равняться 3%.

Конечно же, эти данные сложно назвать объективными, ведь на сохранения чувств и отношений влияет множество факторов. Но все же, создавая семью, нужно учиться находить с партнером общие увлечения, выстраивать общие цели и мечты, чтобы двигаться в одном направлении.

Напомним, что в каждой семье, как и у каждого народа, есть свои ценности, традиции, свое "хорошо" и свое "плохо". Психологи разработали простые, но эффективные правила для тех, кто мечтает о счастливой семейной жизни.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что психологи назвали мелочи, которые помогают улучшить отношения в браке.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!