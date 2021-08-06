Психологи рассказали о пяти золотых правилах счастливого брака

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Ольга Чародий
В каждой семье, как и у каждого народа, есть свои ценности,
традиции, свое "хорошо" и свое "плохо". Психологи
разработали простые, но эффективные правила для тех, кто мечтает о счастливой
семейной жизни.
Отношения (фото из открытых источников)
Не принимайте в одиночку важных решений
Обсуждайте их со своими вторыми половинками, и хотя,
возможно, в конечном счете будет принято именно ваше предложение, у него (нее)
будет ощущение, что он (она) участвовал в принятии решения, пишет psychologies.
Никогда не думайте о разводе
Традиционные семейные ценности являются основой отношений в
Индии. Очень часто родители сами находят пару для своих детей еще в раннем
возрасте, но при этом разводов в стране очень и очень мало. А все потому, что
супруги относится друг к другу с уважением, становятся лучшими друзьями и
учатся принимать друг друга такими, какие они есть.
Не ищите легких путей
Хорошая семья не падает с неба, не достается даром, не
складывается сама собой. Она, как и любое человеческое творение, требует
огромных неустанных усилий, внимания и умения.
Используйте слова одобрения
Психологи уверены, что существует пять языков любви: слова
одобрения, качественное время, получение подарков, помощь и физическое
прикосновение. Если постараться понять язык, на котором партнер говорит о своих
чувствах, отношения в паре улучшатся.
Занимайтесь сексом и шутите
Они необходимы людям. Если секса нет, а все подруги и друзья говорят, что они не живут половой жизнью со своими партнерами, то это все равно не норма. Если не получается решить ситуацию своими силами, движемся в сторону сексологов и психологов. Нет, это не стыдно. Ну, а о юморе в отношениях говорить вообще не приходится.
Напомним, бытовые трудности — это то, с чем рано или поздно сталкивается каждая пара. И некоторые привычки могут даже разрушить отношения, поэтому о них важно знать, чтобы вовремя остановиться.
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