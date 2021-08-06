Психологи рассказали о пяти золотых правилах счастливого брака

В каждой семье, как и у каждого народа, есть свои ценности, традиции, свое "хорошо" и свое "плохо". Психологи разработали простые, но эффективные правила для тех, кто мечтает о счастливой семейной жизни.

Отношения (фото из открытых источников)

Не принимайте в одиночку важных решений

Обсуждайте их со своими вторыми половинками, и хотя, возможно, в конечном счете будет принято именно ваше предложение, у него (нее) будет ощущение, что он (она) участвовал в принятии решения, пишет psychologies.

Никогда не думайте о разводе

Традиционные семейные ценности являются основой отношений в Индии. Очень часто родители сами находят пару для своих детей еще в раннем возрасте, но при этом разводов в стране очень и очень мало. А все потому, что супруги относится друг к другу с уважением, становятся лучшими друзьями и учатся принимать друг друга такими, какие они есть.

Не ищите легких путей

Хорошая семья не падает с неба, не достается даром, не складывается сама собой. Она, как и любое человеческое творение, требует огромных неустанных усилий, внимания и умения.

Используйте слова одобрения

Психологи уверены, что существует пять языков любви: слова одобрения, качественное время, получение подарков, помощь и физическое прикосновение. Если постараться понять язык, на котором партнер говорит о своих чувствах, отношения в паре улучшатся.

Занимайтесь сексом и шутите

Они необходимы людям. Если секса нет, а все подруги и друзья говорят, что они не живут половой жизнью со своими партнерами, то это все равно не норма. Если не получается решить ситуацию своими силами, движемся в сторону сексологов и психологов. Нет, это не стыдно. Ну, а о юморе в отношениях говорить вообще не приходится.

Напомним, бытовые трудности — это то, с чем рано или поздно сталкивается каждая пара. И некоторые привычки могут даже разрушить отношения, поэтому о них важно знать, чтобы вовремя остановиться.

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