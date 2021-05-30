Как забыть бывшего: ученые назвали действенные способы

Не все отношения заканчиваются хэппи-эндом. Это нужно уметь принимать, хотя расставание с любимым человеком и переносится довольно тяжело и болезненно. Чтобы партнерам было проще пережить такой период, американские исследователи определили действенные способы.

Как забыть парня / Фото: AntonioGuillem/iStock

Ученые говорят, что нужно сесть и в деталях вспомнить отношения с бывшим возлюбленным, все до мельчайших подробностей. Маловероятно, что все было идеально и гладко.

Не следует концентрироваться только на положительных моментах, потому что переключить внимание будет тяжело. Наоборот, нужно вспомнить и заострить внимание на отрицательных воспоминаниях. Можно даже составить список, в котором следует указать, почему разрыв с этим человеком вам пойдет на пользу.

Чтобы избавиться от грустных мыслей и депрессии, ученые также рекомендуют поговорить по душам с близким человеком, с подругой или сестрой. Откровенный разговор поможет трезво оценить сложившуюся ситуацию. Плюс ко всему поддержка вам не помешает.

Кроме того, исследователи рекомендуют что-то изменить в своем имидже (прическу, цвет волос). Это можно сделать, когда вы приведете свои чувства в порядок, чтобы эксперимент с внешностью был обдуманным и сознательным.

Также психологи не советуют сразу после разрыва с возлюбленным "нырять" в новые скоропалительные отношения. Свои тягостные чувства лучше изложить в дневнике.

Напомним, что эксперты рассказали, каких фраз следует избегать в отношениях, потому что они способны "убить" даже самые крепкие чувства

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что делать, если в отношениях возникают постоянные ссоры.

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