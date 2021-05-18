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Какие фразы способны разрушить даже крепкие отношения

Эксперты рассказали, каких фраз следует избегать в отношениях, потому что они способны «убить» даже крепкие чувства

сегодня, 16:40
Автор:

Светлана Шкурупий

В любых отношениях время от времени могут происходить конфликты и ссоры, но очень важно в этот момент следить за своими словами, чтобы ненароком не ранить любимого человека. Эксперты рассказали, какие фразы нельзя использовать, если не хотите разрушить отношения.

Какие фразы способны разрушить даже крепкие отношения

Что разрушает отношения (фото из открытых источников)

"Если бы ты действительно любил меня …"

Не стоит сомневаться в любви вашего партнера. Это его может очень задеть и ранить. Не нужно заставлять его что-то делать для вас, подвергая сомнению его чувства, даже если это было сказано в шутку. 

"Почему ты не такой, как …"

Не сравнивайте своего любимого человека с другими людьми. Вы можете разрушить отношения, если постоянно будете говорить ему о том, что он не такой, как муж вашей подруги, например, или ваш отец, или лучший друг… Ни к чему хорошему такие сравнения не приведут. Сосредоточьтесь на том, что вам нравиться в этом человеке, а не наоборот. 

"Ты никогда не делаешь то, что делает ее муж"

Помните, что у всех отношения разные и обвинять своего партнера в том, что он не делает того, что делает другая пара, — неправильно. Не делайте свою вторую половинку во всем виноватой, попробуйте сами что-то изменить в лучшую сторону. 

Молчание

Очень разрушительным для отношений является молчание. Не нужно держать в себе обиды и другие чувства, которые нужно проговаривать в паре, чтобы проблема ушла. Найдите вместе правильное решение, а не расходитесь в разные углы. 

Напомним, что отношения между женщиной и мужчиной — всегда актуальная тема. Однако с развитием цивилизации и техническим прогрессом семейные и романтические отношения несколько изменились.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что часто возникают ситуации, когда близкие друзья предают и разрушают вашу идиллию в отношениях или браке.

Психолог Анастасия Лысакова рассказала, по каким сигналам можно понять, что вы общаетесь с псевдодругом.


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Источник: https://womanel.com/semja/otnoshenija/2020/08/11/4-frazy-kotorye-razrushajut-dazhe-krepkie-otnosheniya-vljubljonnyh/
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