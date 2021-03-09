Постоянные ссоры в отношениях: что с этим делать

В каждой паре время от времени возникают спорные ситуации, которые приводят к конфликтам. Но если это происходит регулярно, тогда стоит пересмотреть свои отношения и научиться справляться без ссор. Как это сделать?

Ссоры в отношениях (фото из открытых источников)

Делайте паузу

Если конфликта избежать не получается, тогда попробуйте сдерживать свою злость и агрессию с помощью пауз. Они помогут вам успокоиться, обдумать то, что вы хотите сказать своему партнеру и уберегут от негатива. Самое главное — не усугубить ситуацию.

Ложиться спать в гневе – нормально

Психологи считают, что ложиться спать в гневе — совершенно нормально. Стоит поспать на разных кроватях или в разных помещениях, чтобы каждый смог обдумать ситуацию и сказанные друг другу слова. Такой способ помогает очистить мысли и решить, как действовать дальше.

Ищите юмор

Если хотите снизить накал эмоций и негатива, тогда используйте юмор. Он спасает во многих ситуациях, даже самых сложных. Переведите разговор, постарайтесь сгладить углы и возможно у вас получится по-другому решить проблему.

Описывайте свои чувства, а не вините партнера

Во время ссоры каждый хочет доказать свою правду и навязывает свою точку зрения. Но лучше так не делать, потому что это приведет к неприятным последствиям. Не нужно ни в чем обвинять друг друга и искать виноватых. Лучше расскажите о своих личных переживаниях.

Решайте проблему, которая вас беспокоит

Есть мелочи, на которые партнеры часто обращают внимание, но не могут обсудить. И с каждым разом злость внутри или раздражение накапливается. Если вам что-то не нравится в поведении партнера, то скажите ему об этом.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как супружеские ссоры влияют на здоровье.

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