logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 09.03.2021

BTC/USD

53985.67

ETH/USD

1824.08

LTC/USD

198.81

НБУ 09.03.2021

USD/UAH

27.86

EUR/UAH

33.25

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
piar

PRиобщайся
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Досуг отношения Постоянные ссоры в отношениях: что с этим делать
commentss НОВОСТИ Все новости

Постоянные ссоры в отношениях: что с этим делать

Постарайтесь не ссориться по мелочам

сегодня, 17:35
Автор:

Светлана Шкурупий

В каждой паре время от времени возникают спорные ситуации, которые приводят к конфликтам. Но если это происходит регулярно, тогда стоит пересмотреть свои отношения и научиться справляться без ссор. Как это сделать?

Постоянные ссоры в отношениях: что с этим делать

Ссоры в отношениях (фото из открытых источников)

Делайте паузу

Если конфликта избежать не получается, тогда попробуйте сдерживать свою злость и агрессию с помощью пауз. Они помогут вам успокоиться, обдумать то, что вы хотите сказать своему партнеру и уберегут от негатива. Самое главное — не усугубить ситуацию. 

Ложиться спать в гневе – нормально

Психологи считают, что ложиться спать в гневе — совершенно нормально. Стоит поспать на разных кроватях или в разных помещениях, чтобы каждый смог обдумать ситуацию и сказанные друг другу слова. Такой способ помогает очистить мысли и решить, как действовать дальше.

Ищите юмор

Если хотите снизить накал эмоций и негатива, тогда используйте юмор. Он спасает во многих ситуациях, даже самых сложных. Переведите разговор, постарайтесь сгладить углы и возможно у вас получится по-другому решить проблему.

Описывайте свои чувства, а не вините партнера

Во время ссоры каждый хочет доказать свою правду и навязывает свою точку зрения. Но лучше так не делать, потому что это приведет к неприятным последствиям. Не нужно ни в чем обвинять друг друга и искать виноватых. Лучше расскажите о своих личных переживаниях. 

Решайте проблему, которая вас беспокоит

Есть мелочи, на которые партнеры часто обращают внимание, но не могут обсудить. И с каждым разом злость внутри или раздражение накапливается. Если вам что-то не нравится в поведении партнера, то скажите ему об этом. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как супружеские ссоры влияют на здоровье.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.healthshots.com/mind/emotional-health/relationship-tips-this-is-a-top-psychologists-advice-for-fighting-couples/
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ