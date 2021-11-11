Как улучшить отношения за 60 секунд: пять способов

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Светлана Шкурупий
Чтобы
отношения оставались крепкими и продолжали быть источником радости, оба партнера
должны вкладываться и поддерживать свой "огонек". Коуч Белла Ганди рассказала,
с помощью каких простых действий можно улучшить отношения.
Как улучшить отношения / Фото: artfile
Для того чтобы обрадовать свою вторую половинку и напомнить ей о своей любви много
усилий и времени не надо. Иногда достаточно всего 60 секунд.
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Подойдите к своему партнеру, обнимите его и удерживайте в течение минуты. Объятия
укрепляет эмоциональную привязанность между партнерами и способствуют выработке
окситоцина (гормона радости). Ощущение тепла и радости будет с вами в течение
всего дня, как будто вы завернуты в теплое и мягкое пуховое одеяло.
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Отправьте любимому человеку сообщение и напомните о том, как вы его любите,
напомните о совместных ярких моментах, и тем самым зарядите друг друга
положительной энергией.
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Купите для партнера его любимый напиток, десерт или закуску. Это действительно
мелочь, но ему будет приятно прийти после работы и полакомиться чем-то
вкусненьким, ощущая, что вы о нем заботитесь.
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Отправьте второй половинке презент без повода (на работу или домой, когда вы
отсутствуете). Приложите к нему открытку с нежными словами или тем, как много
он для вас значит.
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Отправьте любимому голосовое сообщение, скажите приятные слова и напомните о
том, как соскучились за ним. Такая запись непременно вызовет у него улыбку.
Напомним, почему иногда нужно отдыхать друг от друга в отношениях.
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