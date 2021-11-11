Как улучшить отношения за 60 секунд: пять способов

Чтобы отношения оставались крепкими и продолжали быть источником радости, оба партнера должны вкладываться и поддерживать свой "огонек". Коуч Белла Ганди рассказала, с помощью каких простых действий можно улучшить отношения.

Как улучшить отношения / Фото: artfile

Для того чтобы обрадовать свою вторую половинку и напомнить ей о своей любви много усилий и времени не надо. Иногда достаточно всего 60 секунд.

- Подойдите к своему партнеру, обнимите его и удерживайте в течение минуты. Объятия укрепляет эмоциональную привязанность между партнерами и способствуют выработке окситоцина (гормона радости). Ощущение тепла и радости будет с вами в течение всего дня, как будто вы завернуты в теплое и мягкое пуховое одеяло.

- Отправьте любимому человеку сообщение и напомните о том, как вы его любите, напомните о совместных ярких моментах, и тем самым зарядите друг друга положительной энергией.

- Купите для партнера его любимый напиток, десерт или закуску. Это действительно мелочь, но ему будет приятно прийти после работы и полакомиться чем-то вкусненьким, ощущая, что вы о нем заботитесь.

- Отправьте второй половинке презент без повода (на работу или домой, когда вы отсутствуете). Приложите к нему открытку с нежными словами или тем, как много он для вас значит.

- Отправьте любимому голосовое сообщение, скажите приятные слова и напомните о том, как соскучились за ним. Такая запись непременно вызовет у него улыбку.

Напомним, почему иногда нужно отдыхать друг от друга в отношениях.

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