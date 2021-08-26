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Как понять, что вы строите отношения с абьюзером

Психологи рассказали о признаках, с помощью которых вы можете определить, что строите отношения с абьюзером

сегодня, 17:00
Автор:

Светлана Шкурупий

Многие женщины попадают в "токсичные" отношения, где мужчина всеми возможными методами манипулирует ими и проявляет свое неуважительное отношение. Но распознать абьюзера на начальном этапе могут не все. Психологи назвали несколько признаков, которые должны насторожить женщину. 

Как понять, что вы строите отношения с абьюзером

Как понять, что ваш мужчина - абьюзер (фото из открытых источников)

Ему не нравятся ваши подруги

В здоровых и гармоничных отношениях парень не станет безосновательно запрещать общаться своей девушке с подругами. Ведь таким образом, он хочет оградить ее от остальных, чтобы она сидела дома и была постоянно под его присмотром. 

Он считает, что вы его мало любите

Стоит бежать из отношений, где парень постоянно требует демонстрировать свою любовь к нему, жалуясь на то, что вы невнимательны или недостаточно хорошо к нему относитесь. Со временем эти обвинения будут касаться не только любви, но и всего прочего.

Парень полностью контролирует ваши расходы

Одно дело, когда он дает вам деньги, а потом интересуется на что вы их потратили и совсем другое, когда мужчина контролирует ваш личный доход. Согласитесь, что все это странно? 

Парня не устраивают ваши хобби

В нормальных отношениях партнеры соблюдают личные границы друг друга, поэтому, призадумайтесь, если ваш парень постоянно жалуется, что вы тратите на свои увлечения слишком много времени и средств, пытаясь ограничить вас.

Мужчина не слышит ваши пожелания

Зато абьюзер всегда помнит, что просил сам. Он постоянно упрекает женщину в том, что она что-то забыла или не сделала, а вот о своих ошибках и промахах постоянно забывает. Это не только эгоизм и неуважение ко второй половинке, но и абьюзерство в чистом виде. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как найти мужчину своей мечты.


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Источник: https://www.cosmo.com.ua/7-priznakov-chto-tvoy-muzhchina--abyuzer/
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Обсуждения

Александр

сегодня, 16:21

бред.. очередной абьюзерши)))

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