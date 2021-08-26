Как понять, что вы строите отношения с абьюзером

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Светлана Шкурупий
Многие женщины попадают в "токсичные" отношения, где мужчина всеми возможными методами манипулирует ими и проявляет свое неуважительное отношение. Но распознать абьюзера на начальном этапе могут не все. Психологи назвали несколько признаков, которые должны насторожить женщину.
Как понять, что ваш мужчина - абьюзер (фото из открытых источников)
Ему не нравятся ваши подруги
В здоровых и гармоничных отношениях парень не станет безосновательно запрещать общаться своей девушке с подругами. Ведь таким образом, он хочет оградить ее от остальных, чтобы она сидела дома и была постоянно под его присмотром.
Он считает, что вы его мало любите
Стоит бежать из отношений, где парень постоянно требует демонстрировать свою любовь к нему, жалуясь на то, что вы невнимательны или недостаточно хорошо к нему относитесь. Со временем эти обвинения будут касаться не только любви, но и всего прочего.
Парень полностью контролирует ваши расходы
Одно дело, когда он дает вам деньги, а потом интересуется на что вы их потратили и совсем другое, когда мужчина контролирует ваш личный доход. Согласитесь, что все это странно?
Парня не устраивают ваши хобби
В нормальных отношениях партнеры соблюдают личные границы друг друга, поэтому, призадумайтесь, если ваш парень постоянно жалуется, что вы тратите на свои увлечения слишком много времени и средств, пытаясь ограничить вас.
Мужчина не слышит ваши пожелания
Зато абьюзер всегда помнит, что просил сам. Он постоянно упрекает женщину в том, что она что-то забыла или не сделала, а вот о своих ошибках и промахах постоянно забывает. Это не только эгоизм и неуважение ко второй половинке, но и абьюзерство в чистом виде.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, как найти мужчину своей мечты.
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Александр
сегодня, 16:21
бред.. очередной абьюзерши)))