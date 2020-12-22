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Главная Новости Досуг отношения Эксперт по этикету назвала список самых неудачных подарков для мужчин
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Эксперт по этикету назвала список самых неудачных подарков для мужчин

Лучше не преподносить такие презенты представителям мужского пола

сегодня, 17:54
Автор:

Елизавета Черных

Совсем скоро наступят новогодние праздники, а это значит, что пора покупать подарки и готовить сюрпризы. Эксперт по этикету Татьяна Николаева назвала самые неудачные подарки, которые лучше всего не преподносить мужчинам.  

Эксперт по этикету назвала список самых неудачных подарков для мужчин

ФОТО: Из открытых источников

И хотя зачастую самыми распространенными подарками считаются носки или нижнее белье, по мнению эксперта, не стоит дарить представителям мужского пола такие презенты. Более того, специалистка уверяет, что любые элементы одежды стоит дарить на праздники только близким людям. 

Также эксперт не рекомендует преподносить в качестве подарка малознакомому мужчине галстук или бабочку, а также наборы для бритья, ведь, по словам Татьяны Николаевой, это является нарушением норм этикета. Она отметила, что также плохим подарком для мужчины будет книга, ведь дарящий не может наверняка знать его предпочтений.

К числу неудачных презентов эксперт также отнесла различного вида экстремальные подарки. По мнению специалистки у активного времяпровождения могут существовать различные ограничения, в том числе и по здоровью. Важно понимать, что многим мужчинам может быть совсем не по душе экстремальный досуг. 

Татьяна Николаева также считает совсем неудачным подарком для малознакомого мужчины дешевые алкогольные напитки или некачественные подарки, сделанные собственноручно. 

Напомним, что ранее портал "Комментарии" рассказывал о том, как найти общий язык с новыми людьми, а также в чем, по мнению ученых, секрет счастливых отношений. Эксперты рассказали о самых эффективных способах сохранить взаимопонимание. 


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Источник: https://lenta.ru/news/2020/12/22/notfroman/
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