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Как легко найти общий язык с новыми людьми

Иногда нам трудно начинать разговор с малознакомыми людьми

сегодня, 11:00
Автор:

Кириєнко Анна

Часто в компании с новыми людьми нам трудно начать разговор, мы не знаем, как себя вести и смущаемся. Это нормальная реакция. Но эту неуверенность можно исправить и запомниться новым людям своей энергией и беседой. Чтобы пойти на контакт с любым человеком, нужно придерживаться следующих правил.

Как легко найти общий язык с новыми людьми

Как завязать разговор с кем угодно. Фото: sm-news.ru

1. Подстройтесь под настроение человека

Чтобы завязать непринужденный разговор с человеком, нужно быть с ним "на одной волне". Откройтесь и будьте искренними. Если человеку весело — улыбайтесь, если у него плохое настроение — посочувствуйте.

2. Подготовьтесь к разговору

Даже для обычной беседы надо готовиться. Тогда вы избежите неловких пауз и будете знать о чем поговорить, чем заинтересовать собеседника. Это могут быть общие темы — кино, спорт, домашние любимцы.

3. Избегайте неудобных вопросов

Запомните, что человек не сразу готов открываться незнакомцам. Не нужно ставить слишком личные или неудобные вопросы. Избегайте тем о финансовом положении, семье, религии, здоровье.

4. Будьте внимательны к человеку

Слушайте человека. Так вы покажете свою заинтересованность и сможете продолжить разговор. Если вы не интересуетесь личностью, она соответственно менее заинтересована в вас.

5. Употребляйте его имя

Когда человек слышит, что вы называете его по имени, ему становится приятно. Для знакомого это означает, что вы запомнили как его зовут и стали немного ближе.

6. Будьте на уровне с собеседником

Не нужно соглашаться со всеми мыслями собеседника. У вас должно быть свое видение мира. К тому же здоровая дискуссия — это очень интересно. Однако, не стоит в ответ навязывать свое мнение другим и инициировать конфликт.

7. Говорите грамотно

Если вы хотите стать приятным собеседником, нужно постоянно совершенствоваться. Для этого следите за грамотной речью, тренируйте дикцию. Также стоит задуматься над расширением своего словарного запаса.

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Источник: https://idea.24tv.ua/yak-znayti-spilnu-movu-novimi-znayomimi-novini-ukrayini-i-svitu_n1486643
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