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Всего три ингредиента: как приготовить банановые оладьи

Как в домашних условиях приготовить банановые оладьи: пошаговый рецепт вкусного и простого блюда на завтрак

сегодня, 02:30
Автор:

Светлана Шкурупий
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Если хотите приготовить вкусный, быстрый и питательный завтрак для всей семьи, тогда запишите рецепт банановых оладьев. Они получаются вкусными, нежными и сочными. Такое блюдо на завтрак точно поднимет настроение и насытит организм полезными веществами. Что нужно для рецепта?

Всего три ингредиента: как приготовить банановые оладьи

Банановые оладьи / Фото: Depositphotos

Ингредиенты: 1-2 спелых бананов, 1 яйцо, 2 ст. л. цельнозерновой муки.

Способ приготовления: разотрите очищенный банан с помощью вилки, и чем спелее фрукт, тем быстрее и проще будет с ним справиться. Добавьте к нему яйцо и тщательно размешайте. Затем добавьте муку, снова размешайте ингредиенты, но не месите тесто слишком долго. 

Поставьте на огонь антипригарную сковородку, добавьте чуть масла и выложите полученную массу в форме оладушек. Выпекайте с каждой стороны по 2-3 минуты. Переверните оладьи, когда на поверхности начнут появляться пузыри. Все, завтрак готов! Приятного аппетита!

Подавать банановые оладьи лучше с любимыми добавками, например, медом, сметаной или шоколадной пастой. Такие оладьи хорошо замораживаются и хранятся в морозильнике 3-4 месяца, если переложить их в герметичную тару.

Напомним, если вы устали от классической яичницы или омлета, тогда попробуйте поэкспериментировать и приготовить яичный пай — это отличный вариант для завтрака, потому что он весьма сытный, полезный и вкусный. Что потребуется для приготовления?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что завтрак — самый важный прием пищи, поэтому пропускать его крайне не рекомендуется. Предлагаем вам быстрый и вкусный вариант овощного омлета, который готовится в микроволновке за считанные минуты. Что потребуется для рецепта?


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Источник: https://shuba.life/ru/recipes/1283-bananovye-oladi-iz-treh-ingredientov-bystryj-i-poleznyj-zavtrak
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