Всего три ингредиента: как приготовить банановые оладьи

Если хотите приготовить вкусный, быстрый и питательный завтрак для всей семьи, тогда запишите рецепт банановых оладьев. Они получаются вкусными, нежными и сочными. Такое блюдо на завтрак точно поднимет настроение и насытит организм полезными веществами. Что нужно для рецепта?

Банановые оладьи / Фото: Depositphotos

Ингредиенты: 1-2 спелых бананов, 1 яйцо, 2 ст. л. цельнозерновой муки.

Способ приготовления: разотрите очищенный банан с помощью вилки, и чем спелее фрукт, тем быстрее и проще будет с ним справиться. Добавьте к нему яйцо и тщательно размешайте. Затем добавьте муку, снова размешайте ингредиенты, но не месите тесто слишком долго.

Поставьте на огонь антипригарную сковородку, добавьте чуть масла и выложите полученную массу в форме оладушек. Выпекайте с каждой стороны по 2-3 минуты. Переверните оладьи, когда на поверхности начнут появляться пузыри. Все, завтрак готов! Приятного аппетита!

Подавать банановые оладьи лучше с любимыми добавками, например, медом, сметаной или шоколадной пастой. Такие оладьи хорошо замораживаются и хранятся в морозильнике 3-4 месяца, если переложить их в герметичную тару.

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