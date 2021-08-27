И омлет, и пирог: как приготовить завтрак по-американски

Если вы устали от классической яичницы или омлета, тогда попробуйте поэкспериментировать и приготовить яичный пай — это отличный вариант для завтрака, потому что он весьма сытный, полезный и вкусный. Что потребуется для приготовления?

Что приготовить на завтрак (фото из открытых источников)

Ингредиенты: 6 куриных яиц, 1 пучок шпината, 120 г сыра, 100 г ветчины, ½ ст. молока, 3 ст. л. растительного масла, 3-4 ломтика хлеба, 1 ч. л. прованских трав и другие специи (соль, перец, куркума — по вкусу).

Способ приготовления: возьмите глубокую миску и взбейте в ней все яйца. Добавьте туда молоко, различные специи и взбивайте с помощью венчика 2-3 минуты. Далее пластинами нарежьте ветчину и сыр, а листья шпината промойте, срежьте стебли и мелко нашинкуйте. Возьмите ломтики хлеба и нарежьте средними кусочками — они будут составлять основу яичного пая. Все подготовленные ингредиенты добавьте в миску со взбитыми яйцами. Посолите, поперчите и тщательно все перемешайте. Дайте смеси постоять минут 5-7.

Возьмите глубокую сковородку, добавьте в нее растительное масло и вылейте полученную массу. Накройте сверху крышкой и снизьте огонь на плите до минимума. Яичный пай будет готов в течение 10-15 минут. Снимите крышку, выложите блюдо на тарелку, как пирог и нарежьте на порции. Приятного аппетита!

Напомним, если мечтаете о плоском животе и стройной талии, тогда нужно не только заниматься спортом, но и пересмотреть свой рацион. В частности, ответственно отнестись к завтраку, который является самым важным приемом пищи, потому что запускает метаболизм и придает энергии организму.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как приготовить сытный омлет с овощами.

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