Идея для завтрака: рецепт овощного омлета в кружке

Завтрак — самый важный прием пищи, поэтому пропускать его крайне не рекомендуется. Предлагаем вам быстрый и вкусный вариант овощного омлета, который готовится в микроволновке за считанные минуты. Что потребуется для рецепта?

Что приготовить на завтрак / фото: food.inmyroom

Ингредиенты: 2 куриных яйца, 1 болгарский перец, 1 зеленый лук, 1 столовая ложка Феты, 1 чайная ложка растительного масла, соль, перец и другие приправы (по желанию).

Способ приготовления: возьмите глубокую кружку, смажьте ее растительным маслом и разбейте туда два куриных яйца. С помощью вилки тщательно их взбейте. Дальше нарежьте мелко овощи, сыр, посолите, добавьте перец и другие специи, и снова перемешайте. Отправьте свое блюдо в кружке в микроволновую печь на 2-3 минуты, включив максимальную мощность.

Когда омлет будет готов, достаньте его из микроволновки и можете сверху посыпать тертым сыром и свежей зеленью, к примеру, базиликом. Все, можно приступать к утренней трапезе. К слову, ингредиенты в блюде можно менять (все на ваше усмотрение). Приятного аппетита!

Напомним, что известная киноактриса, секс-символ 1950-х годов Мэрилин Монро предпочитала на завтрак яичный коктейль. Он очень простой в приготовлении и богат на полезные витамины и микроэлементы. Если хотите повторить утренний ритуал голливудской звезды, тогда записывайте рецепт.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что за утренним столом не должно быть каш быстрого приготовления, сладких хлопьев и фруктовых соков. Почему эти продукты, по словам специалиста, не должны быть за утренним столом, узнайте в нашем материале.

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