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Вкусности на зиму: рецепт необычного варенья из крыжовника и апельсина

Оригинальное варенье из крыжовника удивит ярким вкусом

сегодня, 12:00
Автор:

Таисия Ерохина

Сезон заготовок на зиму набирает обороты. Щедрое на фрукты и ягоды лето разрешает кулинарной фантазии разгуляться и готовить не только стандартные виды варенья, а и экспериментировать. К примеру, можно приготовить необычное варенье из крыжовника, апельсинов и грецких орехов, которое приятно удивит ярким вкусом. Рецепт такого варенья опубликовало издание "Сегодня".

Понадобятся такие ингредиенты: 500 г крыжовника, один апельсин, 200 г грецкого ореха, 500 г сахара.

Вкусности на зиму: рецепт необычного варенья из крыжовника и апельсина

Сначала тщательно помойте апельсин и снимите цедру с помощью терки. Извлеките мякоть и разрежьте ее на кусочки, не забыв удалить косточки.

Затем измельчите грецкие орехи. Отметим, что к варенью подойдут негорькие орехи, иначе вкус ухудшится.

Далее пропустите через мясорубку апельсин с цедрой, промытый крыжовник и орехи.

Теперь переливайте смесь в кастрюлю и можете добавлять сахар. Массу нужно варить до загустения.

Ранее портал "Комментарии" публиковал рецепт еще одного необычного варенья – мятного. Как его приготовить, рассказал популярный кулинар Евгений Клопотенко.

Также мы сообщали рецепт-"пятиминутку": как сделать варенье из черники.


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