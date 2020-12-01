kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 01.12.2020

BTC/USD

19706.97

ETH/USD

622.93

LTC/USD

90.79

НБУ 01.12.2020

USD/UAH

28.70

EUR/UAH

34.37

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Досуг рецепты Вкусно и натурально: рецепт сгущенки в домашних условиях
commentss НОВОСТИ Все новости

Вкусно и натурально: рецепт сгущенки в домашних условиях

Сгущенка, сваренная дома, получается вкусной и нежной

сегодня, 12:00
Автор:

Таисия Ерохина

Сгущенка – незаменимый ингредиент многих сладостей. Благодаря увариванию, концентрированное сладкое молоко можно хранить годами. Однако выбрать этот продукт в магазине порою бывает сложно: то вкус не тот, то состав пугающий, или цена "кусается". Отличная идея – сварить сгущенку самому в домашних условиях. Для этого понадобятся только молоко, сахар и время. Рецептом домашней вареной сгущенки поделился кулинарный портал Bene Gusto.

Вкусно и натурально: рецепт сгущенки в домашних условиях

Фото: Bene Gusto

Необходимы такие ингредиенты: 1 л свежего молока, 500 г сахара, 1 ст.л ванильного сахара.

Сначала в большую кастрюлю нужно вылить молоко, высыпать сахар и поставить на средний огонь. Помешивая, довести смесь до кипения. Немного убавить огонь, и уварить смесь. Вареная сгущенка приобретет карамельный оттенок. Помните, что чем дольше варить сгущенку, тем более густой получается масса. Процесс занимает примерно 2-3 часа.

После того как масса достаточно загустеет, следует добавить ванильный сахар и прокипятить еще 5 минут. Стоит знать, что остывая сгущенное молоко станет более густым. Теперь нужно отставить кастрюлю с огня и перелить готовую сгущенку в сухую стеклянную емкость. Оставить до полного остывания.

Хранить готовое лакомство следует в холодильнике.


Ранее портал "Комментарии" поделился рецептом классических профитролей с нежнейшим сливочным кремом. Десерт для Бонапарта, вкуснее чем из магазина, можно приготовить самому дома.

Кроме того, мы рассказывали, как приготовить десерт родом из детства – творожные шарики, или как их еще называют – пончики. В свое время они были самым настоящим советским "фастфудом".


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bene-gusto.com/domashnyaya-varenaya-sgushchenka/
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ