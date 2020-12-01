Вкусно и натурально: рецепт сгущенки в домашних условиях

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Таисия Ерохина
Сгущенка –
незаменимый ингредиент многих сладостей. Благодаря увариванию,
концентрированное сладкое молоко можно хранить годами. Однако выбрать этот
продукт в магазине порою бывает сложно: то вкус не тот, то состав пугающий, или
цена "кусается". Отличная идея – сварить сгущенку самому в домашних условиях.
Для этого понадобятся только молоко, сахар и время. Рецептом домашней вареной
сгущенки поделился кулинарный портал Bene Gusto. Фото: Bene Gusto
Фото: Bene Gusto
Необходимы такие ингредиенты: 1 л свежего молока, 500 г сахара, 1 ст.л ванильного сахара.
Сначала в большую кастрюлю нужно вылить молоко, высыпать сахар и поставить на средний огонь. Помешивая, довести смесь до кипения. Немного убавить огонь, и уварить смесь. Вареная сгущенка приобретет карамельный оттенок. Помните, что чем дольше варить сгущенку, тем более густой получается масса. Процесс занимает примерно 2-3 часа.
После того как масса достаточно загустеет, следует добавить ванильный сахар и прокипятить еще 5 минут. Стоит знать, что остывая сгущенное молоко станет более густым. Теперь нужно отставить кастрюлю с огня и перелить готовую сгущенку в сухую стеклянную емкость. Оставить до полного остывания.
Хранить готовое лакомство следует в холодильнике.
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