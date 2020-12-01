Вкусно и натурально: рецепт сгущенки в домашних условиях

Сгущенка – незаменимый ингредиент многих сладостей. Благодаря увариванию, концентрированное сладкое молоко можно хранить годами. Однако выбрать этот продукт в магазине порою бывает сложно: то вкус не тот, то состав пугающий, или цена "кусается". Отличная идея – сварить сгущенку самому в домашних условиях. Для этого понадобятся только молоко, сахар и время. Рецептом домашней вареной сгущенки поделился кулинарный портал Bene Gusto. Фото: Bene Gusto

Необходимы такие ингредиенты: 1 л свежего молока, 500 г сахара, 1 ст.л ванильного сахара.

Сначала в большую кастрюлю нужно вылить молоко, высыпать сахар и поставить на средний огонь. Помешивая, довести смесь до кипения. Немного убавить огонь, и уварить смесь. Вареная сгущенка приобретет карамельный оттенок. Помните, что чем дольше варить сгущенку, тем более густой получается масса. Процесс занимает примерно 2-3 часа.

После того как масса достаточно загустеет, следует добавить ванильный сахар и прокипятить еще 5 минут. Стоит знать, что остывая сгущенное молоко станет более густым. Теперь нужно отставить кастрюлю с огня и перелить готовую сгущенку в сухую стеклянную емкость. Оставить до полного остывания.

Хранить готовое лакомство следует в холодильнике.





Ранее портал "Комментарии" поделился рецептом классических профитролей с нежнейшим сливочным кремом. Десерт для Бонапарта, вкуснее чем из магазина, можно приготовить самому дома.

Кроме того, мы рассказывали, как приготовить десерт родом из детства – творожные шарики, или как их еще называют – пончики. В свое время они были самым настоящим советским "фастфудом".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!