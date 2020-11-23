Десерт для Бонапарта: рецепт домашних эклеров

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Таисия Ерохина
Классические
эклеры с легкой начинкой из сливок и сыра, вкуснее чем из магазина, можно
приготовить самому дома. Рецептом десерта поделился кулинарный блог Bene Gusto.
Фото: Bene Gusto
Для эклеров
нужны: 4 яйца, 250 мл воды, 150 г муки, 100 г сливочного масла, 1 ч.л сахара и
1 ч.л соли. Для крема: 350 мл 33-процентных сливок, 250 г сливочного сыра, 3
ст.л сахара и 1 ч.л ванильного сахара.
В небольшую
кастрюлю или сотейник налить воду и положить сливочное масло, довести до
кипения. Когда масло растает и жидкость начнет бурлить, добавить соль, сахар и
муку. Хорошо вымешать, чтобы сформировался плотный комок. Лучше всего делать
это деревянной ложкой, поскольку масса получается довольно плотная. Заварная
основа для теста должна легко отставать от стенок, а на дне появится
характерный белый налет. Оставить остывать.
В остывшее тесто
вбить по одному яйцу и хорошо вымешать. Можно делать это при помощи деревянной
ложки или миксера с насадкой для теста.
Готовое заварное тесто нужно переложить в кондитерский мешок и отсадить на противень. Смочить
палец холодной водой и аккуратно прижать кончики будущих эклеров, чтобы в духовке
они не подгорели. Выпекать 40-50 минут при температуре 200 градусов. Время
выпекания зависит от размера. Когда эклеры начнут румяниться, попробуйте взять
один с противня. Готовый эклер должен без труда отставать от поверхности и
быть легким.
Для приготовления сливочного крема в большую миску нужно поместить жирные сливки, сливочный сыр, сахар и ваниль. Взбить миксером сначала на медленной скорости, постепенно увеличивая обороты. Переложить массу в кондитерский мешок, с помощью насадки для начинки наполнить остывшие профитроли.
Ранее мы поделились
рецептом
советского "фастфуда". Попробуйте приготовить десерт родом из
детства!
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