Десерт для Бонапарта: рецепт домашних эклеров

Классические эклеры с легкой начинкой из сливок и сыра, вкуснее чем из магазина, можно приготовить самому дома. Рецептом десерта поделился кулинарный блог Bene Gusto.

Фото: Bene Gusto

Для эклеров нужны: 4 яйца, 250 мл воды, 150 г муки, 100 г сливочного масла, 1 ч.л сахара и 1 ч.л соли. Для крема: 350 мл 33-процентных сливок, 250 г сливочного сыра, 3 ст.л сахара и 1 ч.л ванильного сахара.

В небольшую кастрюлю или сотейник налить воду и положить сливочное масло, довести до кипения. Когда масло растает и жидкость начнет бурлить, добавить соль, сахар и муку. Хорошо вымешать, чтобы сформировался плотный комок. Лучше всего делать это деревянной ложкой, поскольку масса получается довольно плотная. Заварная основа для теста должна легко отставать от стенок, а на дне появится характерный белый налет. Оставить остывать.

В остывшее тесто вбить по одному яйцу и хорошо вымешать. Можно делать это при помощи деревянной ложки или миксера с насадкой для теста.

Готовое заварное тесто нужно переложить в кондитерский мешок и отсадить на противень. Смочить палец холодной водой и аккуратно прижать кончики будущих эклеров, чтобы в духовке они не подгорели. Выпекать 40-50 минут при температуре 200 градусов. Время выпекания зависит от размера. Когда эклеры начнут румяниться, попробуйте взять один с противня. Готовый эклер должен без труда отставать от поверхности и быть легким.

Для приготовления сливочного крема в большую миску нужно поместить жирные сливки, сливочный сыр, сахар и ваниль. Взбить миксером сначала на медленной скорости, постепенно увеличивая обороты. Переложить массу в кондитерский мешок, с помощью насадки для начинки наполнить остывшие профитроли.





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