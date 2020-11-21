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Десерт родом из детства: рецепт советского "фастфуда"

Вкус творожных шариков многим знаком из детства

сегодня, 12:00
Автор:

Таисия Ерохина

Творожные шарики, которые готовили в советские годы, были самым настоящим фастфудом. Рецепт десерта родом из детства рассказывает кулинарный портал Bene Gusto.

Десерт родом из детства: рецепт советского "фастфуда"

Фото: Bene Gusto

Ингредиенты: 1 яйцо, 300 г творога, 100 г муки, 2 ст.л сахара, 1 ч.л ванильного сахара, 1/2 ч.л соды, щепотка соли, 300 мл растительного масла.

В миске смешать творог, сахар, муку, ванильный сахар и соль. Вбить яйцо и добавить соду. Гасить соду уксусом не нужно, эту функцию выполнит яйцо и не придется добавлять лишнюю кислоту. Замешать крутое, но липкое тесто.

Из готовой творожной массы сформировать шарики диаметром полтора-два сантиметра. Обвалить в муке.

В кастрюле с толстым дном подогреть рафинированное растительное масло (на сотейник диаметром 16 см достаточно 300 мл масла). Обжарить шарики во фритюре до золотистого цвета. Перевернуть шумовкой, чтобы они приготовились равномерно. Выложить на салфетку, чтобы убрать лишнее масло. Готовые творожные шарики посыпать сахарной пудрой.


Ранее мы рассказали, как приготовить популярную выпечку своими руками — булочку "Синнабон".


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Источник: https://www.bene-gusto.com/tvorozhnyye-shariki-iz-detstva/
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