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Удар по вирусам: рецепт полезного киселя

Клюквенный кисель способствует укреплению иммунитета

сегодня, 12:00
Автор:

Таисия Ерохина

Клюква – незаменима в употреблении в сезон простуд. Она является прекрасным профилактическим средством и укрепляет иммунитет. Попробуйте приготовить из нее кисель. Рекомендуется пить его теплым. Пошаговый рецепт напитка разместило издание "Гастроном".

Удар по вирусам: рецепт полезного киселя

Фото: Гастроном

Для приготовления 4–6 порций потребуется такие ингредиенты: 800 г клюквы, 100 г сахара, 3–4 ст. л. картофельного крахмала, 100 г меда, 1,2 л вкусной колодезной, артезианской или хотя бы просто отфильтрованной воды.

Сначала необходимо взбит клюкву блендером и затем протереть через сито. Сок отставить, а жмых положить в кастрюлю. Туда добавить сахар и 1 л воды, довести до кипения и варить 20 минут.

Теперь нужно процедить отвар через сито в чистую кастрюлю, вернуть на сильный огонь, снова довести до кипения, огонь уменьшить до средне-слабого. В оставшихся 200 мл воды развести крахмал, тонкой струйкой влить его, помешивая, в кипящий отвар.

Далее варить кисель, продолжая помешивать, до загустения, примерно 3 минуты. Снять с огня и остудить, часто помешивая на протяжении 10 минут. Добавить клюквенный сок и мед, тщательно перемешать.

Ранее "Комментарии" поделились рецептом полезного антипростудного напитка. А также рассказали, как приготовить витаминную "баночку".


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Источник: https://www.gastronom.ru/text/6-vkusnyh-sezonnyh-bljud-dlja-krepkogo-zdorovja-1013225
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