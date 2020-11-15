Удар по вирусам: рецепт полезного киселя

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Таисия Ерохина
Клюква –
незаменима в употреблении в сезон простуд. Она является прекрасным профилактическим
средством и укрепляет иммунитет. Попробуйте приготовить из нее кисель.
Рекомендуется пить его теплым. Пошаговый рецепт напитка разместило издание "Гастроном".
Фото: Гастроном
Для приготовления
4–6 порций потребуется такие ингредиенты: 800 г клюквы, 100 г сахара, 3–4 ст.
л. картофельного крахмала, 100 г меда, 1,2 л вкусной колодезной, артезианской
или хотя бы просто отфильтрованной воды.
Сначала
необходимо взбит клюкву блендером и затем протереть через сито. Сок отставить,
а жмых положить в кастрюлю. Туда добавить сахар и 1 л воды, довести до кипения
и варить 20 минут.
Теперь нужно процедить
отвар через сито в чистую кастрюлю, вернуть на сильный огонь, снова довести до
кипения, огонь уменьшить до средне-слабого. В оставшихся 200 мл воды развести
крахмал, тонкой струйкой влить его, помешивая, в кипящий отвар.
Далее варить
кисель, продолжая помешивать, до загустения, примерно 3 минуты. Снять с огня и
остудить, часто помешивая на протяжении 10 минут. Добавить клюквенный сок и
мед, тщательно перемешать.
Ранее "Комментарии"
поделились рецептом полезного антипростудного
напитка. А также рассказали, как приготовить витаминную
"баночку".
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