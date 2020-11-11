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Вирусам – нет: рецепт антипростудного компота

Такой компот-"лекарство" не только полезный, а еще и вкусный

сегодня, 12:00
Автор:

Таисия Ерохина

Горячий компот из сухофруктов, цитрусов и специй – отличный вариант напитка в сезон простуд. Кроме того, этот антивирусный микс еще и вкусный. На приготовление двух литров компота нужно будет выделить около 1,5 часа. Рецептом антипростудного компота поделилось издание "Гастроном".

Вирусам – нет: рецепт антипростудного компота

Фото: Гастроном

Ингредиенты: 100 г урюка, 100 г сушеных яблок, 50 г изюма, 1-2 апельсина, 4 см корня свежего имбиря, 2 палочки корицы, 3-4 звездочки бадьяна, 1 ст. л. коробочек кардамона, 5-10 бутонов гвоздики и 1 ч. л. куркумы.

Сначала нужно положить в кастрюлю все сухофрукты. Снять ножом для чистки овощей цедру с апельсина, и тоже добавить в кастрюлю. Массу залить 2,5 л холодной воды. Оставить постоять на 15-20 минут.

После следует поставить кастрюлю на сильный огонь, довести до кипения, а дальше уменьшить огонь до слабого.

Затем в кастрюлю добавить тонко нарезанный имбирь и все специи. Массу варить без крышки один час. Теперь добавить сок апельсина. Компот надо процедить. Рекомендуется пить напиток горячим.

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Источник: https://www.gastronom.ru/text/6-vkusnyh-sezonnyh-bljud-dlja-krepkogo-zdorovja-1013225
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