Вирусам – нет: рецепт антипростудного компота

Горячий компот из сухофруктов, цитрусов и специй – отличный вариант напитка в сезон простуд. Кроме того, этот антивирусный микс еще и вкусный. На приготовление двух литров компота нужно будет выделить около 1,5 часа. Рецептом антипростудного компота поделилось издание "Гастроном".

Фото: Гастроном

Ингредиенты: 100 г урюка, 100 г сушеных яблок, 50 г изюма, 1-2 апельсина, 4 см корня свежего имбиря, 2 палочки корицы, 3-4 звездочки бадьяна, 1 ст. л. коробочек кардамона, 5-10 бутонов гвоздики и 1 ч. л. куркумы.

Сначала нужно положить в кастрюлю все сухофрукты. Снять ножом для чистки овощей цедру с апельсина, и тоже добавить в кастрюлю. Массу залить 2,5 л холодной воды. Оставить постоять на 15-20 минут.

После следует поставить кастрюлю на сильный огонь, довести до кипения, а дальше уменьшить огонь до слабого.

Затем в кастрюлю добавить тонко нарезанный имбирь и все специи. Массу варить без крышки один час. Теперь добавить сок апельсина. Компот надо процедить. Рекомендуется пить напиток горячим.

Ранее портал "Комментарии" поделился секретом приготовления зеленого смузи по рецепту Синди Кроуфорд. Такой напиток дарит заряд бодрости на целый день.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!