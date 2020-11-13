Укрепляем иммунитет: сезонный рецепт вкусного «лекарства»

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Таисия Ерохина
Сезон
коронавируса, гриппа, простуды и других инфекций не сбавляет обороты.
Приготовьте полезное витаминное "лекарство" из натуральных ингредиентов, за
которое ваш иммунитет скажет "спасибо". Рецептом витаминной "баночки" для
иммунитета поделилось издание "Гастроном".
Фото: Гастроном
На 12–16 порций
понадобятся такие ингредиенты: 3–4 тонкокорых лимона, 200 г кураги, 150 г
клюквы, 150 г меда, 200 мл апельсинового сока, 5 бутонов гвоздики.
Сначала нужно замочить
курагу в чуть теплом апельсиновом соке на один час.
Далее необходимо
вымыть лимоны щеткой и обсушить. Разрезать вдоль на четвертинки и удалить
косточки.
Теперь сложить
все продукты, кроме гвоздики, в чашу блендера. Измельчить в грубую пасту.
Помните, что у
гвоздики надо удалить жесткие "ножки" бутонов, а "шарики" — растереть в пальцах
прямо в получившуюся пасту. Хранить витаминную массу следует в холодильнике.
Ранее портал "Комментарии"
делился еще одним рецептом, который незаменим в эпидсезон. Попробуйте
приготовить горячий антипростудный
компот, который не только полезный, а еще и радует насыщенным вкусом.
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