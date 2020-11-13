Укрепляем иммунитет: сезонный рецепт вкусного «лекарства»

Сезон коронавируса, гриппа, простуды и других инфекций не сбавляет обороты. Приготовьте полезное витаминное "лекарство" из натуральных ингредиентов, за которое ваш иммунитет скажет "спасибо". Рецептом витаминной "баночки" для иммунитета поделилось издание "Гастроном".

Фото: Гастроном

На 12–16 порций понадобятся такие ингредиенты: 3–4 тонкокорых лимона, 200 г кураги, 150 г клюквы, 150 г меда, 200 мл апельсинового сока, 5 бутонов гвоздики.

Сначала нужно замочить курагу в чуть теплом апельсиновом соке на один час.

Далее необходимо вымыть лимоны щеткой и обсушить. Разрезать вдоль на четвертинки и удалить косточки.

Теперь сложить все продукты, кроме гвоздики, в чашу блендера. Измельчить в грубую пасту.

Помните, что у гвоздики надо удалить жесткие "ножки" бутонов, а "шарики" — растереть в пальцах прямо в получившуюся пасту. Хранить витаминную массу следует в холодильнике.

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