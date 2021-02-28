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Три ингредиента и 15 минут времени: готовим дома плавленый сыр

Домашний сыр получится намного полезнее магазинного аналога

сегодня, 12:00
Автор:

Светлана Шкурупий

Плавленый сырок очень часто используют для приготовления различных блюд. Но найти в магазине хороший и качественный продукт достаточно тяжело, ведь в него добавляют вредные ингредиенты. Поэтому, лучше приготовить сыр самостоятельно. Как это сделать? 

Три ингредиента и 15 минут времени: готовим дома плавленый сыр

как приготовить плавленый сыр / фото: povar

Ингредиенты: 50 мл молока, 25 г сливочного масла, 3 г соды, 300 г жирного творога (15% жирности), 1 ч. л. соли и специи (по вкусу). 

Способ приготовления: возьмите глубокую миску, смешайте в ней творог, молоко и размягченное сливочное масло. Также добавьте соль и соду. С помощью блендера перебейте ингредиенты до однородного состояния. Далее поставьте емкость с сырной массой на водяную баню и постоянно помешивая, варите 10-12 минут. Когда масса станет расплавленной, снимите его с бани и попробуйте на соль.  Если не хватает — добавьте. Для вкуса и аромата в сырок можно добавить и другие специи, например, ароматные травы, паприку или измельченный чеснок. 

Разлейте сыр в небольшие емкости и оставьте при комнатной температуре, чтобы он остыл. Далее накройте крышками и поставьте в холодильник, чтобы сыр полностью охладился и застыл. Все, домашний плавленый сырок готов, его можно использовать для приготовления бутербродов и гренок. Приятного аппетита!

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Источник: https://ukr.media/food/426318/
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