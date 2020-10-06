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Как приготовить грибной паштет со сливочным сыром

Грибной паштет – очень ароматное и нежное блюдо

сегодня, 12:00
Автор:

Светлана Шкурупий

Если хотите порадовать близких вкусной закуской, тогда приготовьте грибной паштет со сливочным соусом. Он очень нежный, полезный и сытный. Эта закуска разнообразит ваше меню и порадует вкусовыми качествами. Рецептом блюда поделилось издание Food.inmyroom.

Как приготовить грибной паштет со сливочным сыром

Ингредиенты: 1 ст. л. оливкового масла, 50 г лука-шалот, 125 г грибов шиитаке, 75 г шампиньонов, 1 зубчик чеснока, 1 ч. л. соевый соус, 1 ст. л. свежей петрушки, 50 г сливочного сыра, соль-перец (по вкусу).

Способ приготовления: Возьмите лук-шалот, мелко его нарежьте, отправьте на сковороду и обжаривайте до золотистой корочки (4-5 минут). Потом добавьте туда тонко нарезанные грибы, готовьте еще минут 5, пока они не станут мягкими и вся жидкость не испариться. Добавьте щепотку соли и перца, а через пару минут и порезанный мелко чеснок. Готовьте еще минуту, затем добавьте в блюдо соевый соус, петрушку, тщательно перемешайте и снимите с огня. Затем добавьте в грибы сливочный сыр, перемешайте и охладите. Подавайте на стол вместе с тостами.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как приготовить лечо.


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