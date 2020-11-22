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Аппетитная закуска: рецепт паштета из копченной скумбрии

Паштет на теплом хлебе будет еще вкуснее!

сегодня, 12:00
Автор:

Светлана Шкурупий

Если хотите порадовать гостей или домочадцев необычной и вкусной закуской, тогда приготовьте паштет из копченной скумбрии. Будьте уверены, он удивит вас своим неотразимым вкусом. Плюс ко всему, на приготовления этой закуски вы потратите минимум своего времени. Что нужно для рецепта?

Аппетитная закуска: рецепт паштета из копченной скумбрии

Фото: Depositphotos

Ингредиенты: 1-2 скумбрии горячего копчения, 200 г сливочного сыра, 1 ч. л.  лимонного сока, 1 ст. л. лимонной цедры, 1 ст. л. хрена, 1 лук, черный перец (по вкусу), зелень и багет для подачи.

Способ приготовления: возьмите копченую скумбрию, снимите с нее кожу, отделите филе и очистите его от костей и других внутренностей. Переложите рыбу в чашу блендера, добавьте туда сливочный сыр, лимонный сок, цедру, хрен, поперчите и взбейте все ингредиенты. 

После этого, нарежьте мелко зелень, перемешайте ее с паштетом и подавайте вместе с багетом. Но помните, что на теплом хлебе (подсушите его в духовке) закуска будет еще вкуснее.

К слову, из скумбрии холодного копчения также можно сделать паштет, но только в рецепт вместо сливочного масла лучше добавить жирную сметану.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как приготовить грибной паштет со сливочным сыром.


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Источник: https://www.goodhouse.ru/recipes/salad/pashtet-iz-kopchenoy-skumbrii/
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