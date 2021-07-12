Сытно и вкусно: как приготовить необычную закуску из огурцов

Летом можно вдоволь наесться свеженькими огурчиками, причем употреблять их нужно вместе с кожурой, потому что в ней находятся практически все витамины и полезные вещества. Из этого овоща, кстати, можно еще приготовить легкую и сытную закуску, которая украсит любой стол. Что потребуется для приготовления?

Рецепт закуски из огурцов (фото из открытых источников)

Ингредиенты: 4-5 огурцов, 100 г сыра рокфор, 100 г творога, 200 г отварного мяса, 50 г сливочного масла, соль, ¼ ч. ложки красного молотого перца, соль и другие специи (по вкусу), можно добавить свежей зелени, а также оливки (для оформления).

Способ приготовления: огурцы тщательно промойте, разрежьте их пополам и удалите сердцевину. Далее с помощью вилки разомните сыр, смешайте его с отварным мясом (мелко порезанным), а также перцем и творогом. Ингредиенты тщательно взбейте с помощью блендера. Наполните огурцы приготовленной смесью, можно добавить зелень и оливки сверху. Подавайте блюдо на стол в качестве закуски. Приятного вам аппетита!

Напомним, если хотите пополнить организм витаминами и ценными веществами, то найти их можно в классическом блюде венгерской кухни, которое называют лечо. Чаще всего оно выступает либо закуской, либо полноценным гарниром к мясу, макаронам, а также рыбе. Какие ингредиенты нужно для его приготовления, узнайте в нашем материале.

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