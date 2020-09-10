Как приготовить лечо: рецепт вкусной закуски

Пришло время пополнить организм витаминами и ценными веществами, и найти их можно в классическом блюде венгерской кухни, которое называют лечо. Чаще всего оно выступает либо закуской, либо полноценным гарниром к мясу, макаронам, а также рыбе. Рецептом блюда поделилось издание Food.inmyroom.

Ингредиенты: 2 кг красного перца, 1 кг томатов, 7-10 зубчиков чеснока, 4 шт. репчатого лука, 2 пучка зелени (укропа, кинза), 1 стакан подсолнечное масло, 1 ч. л. молотого черного перца, 1/2 стакана сахара, 1 ст. л. уксуса (9%), 1 ч. л. молотой паприки.

Способ приготовления: в первую очередь, тщательно помойте все овощи для блюда. Томаты обдайте кипятком, очистите от кожуры и измельчите в блендере, а из перца удалите сердцевину и нарежьте квадратом или стружкой. Лук также очистите от шелухи, мелко порубите и обжарьте на сковороде до золотистого цвета. Возьмите большую кастрюлю, добавьте туда лук, томаты и посолите. Закройте крышкой и тушите в течение 20 минут, не забывая помешивать. Добавьте в емкость перец и тушите еще пару минут, потом снимите крышку и готовьте блюдо еще минут 8-10, постоянно помешивая. Далее добавьте измельченный чеснок, сахар и укус и тушите около 15 минут. Следом приправьте блюдо паприкой, черным перцем и зеленью, тщательно перемешайте и оставьте на огне еще минут 10.

Готовое блюдо можно подавать к мясу или макаронам. Если хотите заготовить лечо на зиму, тогда разлейте его по стерилизованных банках и закатайте. Переверните их крышкой вниз и укутайте одеялом, оставив при комнатной температуре. Приятного аппетита!

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