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С бананами и сгущенкой: рецепт вкусного пирога без выпечки

Готовится этот пирог всего лишь 30-40 минут

сегодня, 12:45
Автор:

Светлана Шкурупий

Если хотите порадовать домочадцев чем-то вкусным и необычным к чаю, но возиться полдня на кухне у вас нет желания, тогда предлагает рецепт оригинального пирога "Баноффи". Это английский десерт, который готовится без выпечки и поразит вас своим изысканным вкусом. Что потребуется для рецепта? 

С бананами и сгущенкой: рецепт вкусного пирога без выпечки

пирог Баноффи /фото: homebaked

Ингредиенты: 350 г песочного печенья, 150 г сливочного масла, 400 г варенной сгущенки, 2 банана, 400 мл сливок (33% жирности), 1 столовая ложка натертого шоколада или какао-порошка.

Способ приготовления: с помощью кухонного комбайна, скалки или других подручных средств измельчите песочное печенье. Возьмите блендер, добавьте туда печенье, залейте его растопленным сливочным маслом и взбейте, а можно перемешать вручную в большой миске. 

Возьмите прямоугольную разъемную форму с рифленым бортиком размером 30х20 см и выстелите ее кондитерским пергаментом. Распределите по дну и бортам получившуюся смесь, уплотняя ее руками. Отправьте все это на один час в холодильник. Когда основа пирога застынет, распределите по ней вареную сгущенку, а потом сверху в один слой выложите кружочки бананов. 

Далее взбейте в густую массу сливки и выложите их поверх фруктов. Осторожно извлеките свой пирог из формочки, взявшись за края пергамента. Переложите десерт на поднос и украсьте его тертым шоколадом. До подачи на стол храните "Баноффи" в холодильнике. Приятного чаепития!

Напомним, что приготовить вкусный десерт можно и в микроволновой печи. Записывайте рецепт шоколадного торта-десятимунутки. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как приготовить дома изысканный европейский десерт — штрудель с вишней. 


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Источник: https://www.goodhouse.ru/recipes/dessert/prostoy-pirog-bez-vypechki-so-sgushchenkoy-bananami-i-pesochnym-pechenem-banoffi/
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